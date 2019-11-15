Правительство предлагает не парковаться

В Ульяновской области в рамках исполнения поручения губернатора по наведению порядка с платными парковками и формированию единого парковочного пространства подготовлен законопроект о требованиях к платным парковкам. Основа его — запрет на создание платных парковок около социально-культур­ных, государственных и муни­ципальных учреждений, а также на территориях МКД.Представители муниципалитетов и эксперты считают, что такой закон не решит проблемы парковок, и необходимо разработать документ с подробными и детальными правилами и требованиями по примеру Москвы и иных областных центров России.

Правительство Ульяновской области подготовило законопроект «О некоторых требованиях к платным парковкам на территории Ульяновской области». Законопроект выложен для оценки регулирующего воздействия на региональной странице портала публичного обсуждения нормативных актов органов власти. Как отмечается в сопроводительных документах, законопроект подготовлен «во исполнение протокола совещания по созданию единого парковочного пространства от 04.09.2019 № 207ПС», его цель — «регулирование общественных отношений в сфере организации платных парковок на территориях социально значимых объектов, выведение из теневого сектора экономики нелегальной предпринимательской деятельности по созданию и функционированию платных ­парковок».

Напомним, о необходимости наведения порядка в этой сфере заявлял губернатор региона Сергей Морозов еще в августе этого года, отмечая, что в Ульяновске огромное количество нелегальных платных ночных парковок автомобилей, и «огромные деньги, которые могли бы поступать в бюджет», «непонятно, куда уходят». Тогда, в августе, губернатор поручил секретарю регионального совбеза Сергею Люлькову взять на себя анализ проблемы и подготовку необходимых нормативных актов и предложил сформировать в Ульяновске и Димитровграде «единое парковочное пространство» под контролем ­муниципалитетов.

Как пояснил „Ъ“ начальник управления муниципальной безопасности администрации Ульяновска Агалар Нуров, на сегодня в Ульяновске «выявлено 160 незаконных платных парковок, из них ликвидировано (демонтировано) 26 парковок, законных парковок, принадлежащих муниципалитету,— шесть». Господин Нуров отметил, что для решения парковочной проблемы и формирования единого парковочного пространства необходимо установить на региональном уровне четкие и подробные единые правила. По его словам, межведомственная рабочая группа по этой теме продолжает работать, анализ ситуации продолжается.

В выложенном на обсуждение законопроекте ничего о принципах и правилах единого парковочного пространства нет. Документ устанавливает запрет на платные парковки у социальных, культурных, медицинских и спортивных организаций, а также на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов (МКД). Кроме того, документом устанавливается, что «платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни».

Директор департамента транспорта регионального минпромтранса Александр Артемьев в беседе с „Ъ“ признал, что законопроект пока на стадии обсуждения и может претерпеть еще значительные изменения, и им вводятся только те ограничения, которые вправе ввести регион. А подробную программу или концепцию должен разрабатывать муниципалитет, в чем ему окажет содействие и региональная власть.

Между тем в мэрии, наоборот, ждут подробного документа с четкими правилами от региональной власти, отмечая, что «этот законопроект проблемы не решает».

Заметим, что в рекомендациях Минтранса РФ «Формирование единого парковочного пространства в городах Российской Федерации» (от 1 августа 2018 года) вопросы определения принципов организации системы парковок и принятия управленческих решений в этом направлении отнесены к уровню местного самоуправления.

Впрочем, однозначного определения понятия «единое парковочное пространство» в федеральных нормативных актах обнаружить не удалось, чаще оно определяется как «совокупность стоянок и парковок». Наиболее емко термин прописан в концепции парковочной политики Новоуральска, где сказано, что «это система, которая позволяет эффективно управлять транспортными потоками, удовлетворять спрос населения на парковочные места и приносить прибыль в муниципальный бюджет». Анализ документов на эту тему показывает, что многие областные центры РФ (первой была Москва) приняли свои программы и концепции формирования единого парковочного пространства с детальным прописыванием принципов организации платных парковок и общего управления ими, вплоть до уровней платы за стоянку.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Екатерина Толчина считает, что законопроект вряд ли примут в заксобрании, и он будет возвращен либо прокуратурой, либо профильным комитетом, поскольку не учитывает всех особенностей деятельности в этой сфере, он не обсуждался с самим предпринимательским сообществом, в нем не прописаны компенсации для субъектов бизнеса, попадающих под действие закона по факту своего расположения. Кроме того, по ее словам, сомнения вызывают и такие пункты, как запрет взимания платы на муниципальных землях, в то время как участки многих парковок арендуются у муниципалитета, или запрет на парковки во дворах МКД, хотя собственники вправе сами решать, вводить им плату за парковку или нет. «Не надо торопиться, необходимо детализировать и проанализировать реальную картину, и только после этого готовить законопроект»,— сказала госпожа Толчина.

С ней согласен и председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев. «Этот законопроект системно ничего не решает. Если исполнительная власть хочет отделаться этим законом, то это даже не полумера. Если это только “первая ласточка”, можно согласиться, но нас и так критикуют за то, что мы сначала что-то примем, а потом начинаем вносить изменения. Надо сразу подготовить не декларативный законопроект, а реально рабочий, чтобы он не ущемлял ничьи законные права и при этом пополнял казну»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск