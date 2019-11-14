Серийный пикап Hyundai появится в 2021 году

Компания Hyundai начнет выпуск первого в своей истории пикапа в 2021 году, сообщает Autocar.

По данным издания, корейский автопроизводитель вложит $410 млн в модернизацию своего американского завода в Алабаме, где и наладят выпуск пикапа. Вместе с новой моделью на той же площадке в Монтгомери будут собирать Sonata, Elantra и Santa Fe.

Напомним, ранее глава Hyundai Вонхи Ли заявил, что серийный пикап марки должен выйти на рынок в 2020 или 2021 году. Автомобиль построят по мотивам концепт-кара Hyundai Santa Cruz, представленного в 2015 году на автосалоне в Детройте.