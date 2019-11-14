В 2019 году в Москве на 13% снизилось число нарушений правил парковки, сообщает ТАСС со ссылкой на «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Москвы.

«С начала этого года водители стали меньше нарушать правила парковки — на 13% снизилось количество нарушений в зоне действия запрещающих знаков. Это происходит даже в условиях добавления новых камер фотовидеофиксации и работы парконов», — отметили в организации.

Напомним, с мая 2018 года в Москве установлено более 100 комплексов «Стрит Фалькон», внешне напоминающих уличные фонари. Устройства появились на Новом Арбате, Цветном бульваре, Кутузовском проспекте и других улицах в центре Москвы. Камера замечает нарушения правил стоянки и остановки (например, на тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками), а также фиксирует с 15-минутным интервалом машины на платной парковке, проверяя оплату. В 2019 году на работу этих комплексов пожаловались в прокуратуру, о чем ранее писал “Ъ”.