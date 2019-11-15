Не поделили поляну

ООО «Роза Хутор» подало жалобу в антимонопольную службу на своего конкурента — курорт «Красная Поляна», обвинив его в использовании и эксплуатации географического названия и недобросовестной конкуренции. Горнолыжный курорт «Красная Поляна» до сентября назывался «Горки Город», в ребрендинг и новую концепцию компания планирует вложить 5 млрд руб. По мнению экспертов, «Розе Хутор» сложно будет доказать нарушение закона конкурентами.



ООО «Роза Хутор» направило в ФАС России заявление с просьбой возбудить дело против соседнего курорта «Красная Поляна». Компания обвиняет конкурента в нарушении закона о рекламе и использовании для собственного продвижения географического названия Красная Поляна. Как говорится в жалобе, «с октября 2019 года НАО "Красная Поляна" размещает информацию, направленную на привлечение внимания к услугам бронирования отелей и ски-пассов в Красной Поляне, указывая при этом официальный сайт горнолыжного комплекса. Масштабная рекламная кампания бывшего курорта "Горки Город", запущенная в преддверии горнолыжного сезона под новым брендом, вводит в заблуждение гостей всего горного кластера Сочи и носит характер недобросовестной конкуренции».

В компании «Роза Хутор» считают, что название поселка Красная Поляна известно как место отдыха в горах Сочи без какого-либо разделения на принадлежность к конкурирующим внутри этого территориального образования курортам. «Это общеизвестный бренд, который обычно ассоциируется не с горнолыжными комплексами "Горки Город", "Роза Хутор" или "Газпром", а в целом с местом зимнего отдыха на территории Краснодарского края. Зимняя рекламная кампания курорта "Красная Поляна" эксплуатирует географическое название региона, путая потребителей. Кроме того, используемые в продвижении курорта такие слоганы, как "Красная Поляна — сердце гор", "Красная Поляна — это мы", также создают ложное представление, что этот курорт — единственный оператор горнолыжного отдыха в поселке»,— сказала руководитель пресс-службы «Роза Хутор» Татьяна Онготоева.

В компании «Красная Поляна» уточнили, что «нынешнее название курорта является зарегистрированным в Роспатенте товарным знаком, а слова "Красная Поляна" — это неохраняемые элементы, которые могут использоваться любым лицом».

В краевом УФАС сообщили, что не могут комментировать дела, которые находятся на рассмотрении в федеральном ведомстве, однако пояснили, что в подобных случаях служба обращается в Федеральный институт интеллектуальной собственности. «Там есть узкие специалисты, которые дают заключение. Кроме того, мы сами оцениваем различные признаки. Например, если знак зарегистрирован и за него заплачены деньги, а пользоваться им начинает другая компания, в таком случае возбуждается дело. Если же это просто общеизвестное и общеупотребительное название или выражение, то нарушения нет»,— пояснила начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции УФАС региона Карина Бжассо.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Советникъ» Максима Орешина, у «Розы Хутор» немного шансов выиграть спор. «Здесь не та ситуация, как, например, с кроссовками Adidas или автомобилями, скажем, Opel. Вы не можете начать производить кроссовки и назвать их Adidas, но вы вполне можете открыть гостиницу и назвать ее "Москва". Красная Поляна — обычные слова, и я не уверен, что они вообще могут быть чьей-то собственностью»,— считает эксперт.

Красная Поляна — поселок, расположенный в горном кластере Сочи. На его территории работает несколько горнолыжных курортов: это «Роза Хутор» (принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина), «Красная Поляна» (бывший «Горки Город», основной владелец — ООО «Курорт плюс»), «Газпром» (собственник — ГТК «Газпром»). По данным самих компаний, курорт «Роза Хутор» в зимний сезон-2018 посетило 920 тыс. человек, «Горки Город» — 900 тыс. человек, «Газпром» не раскрывает этих данных.

В сентябре этого года руководство компании «Горки Город» заявило, что вкладывает в ребрендинг около 5 млрд руб. «Наша новая концепция — интегрированный горный курорт развлечений "Красная Поляна", название "Горки Город" больше не будет существовать»,— сказал директор компании НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский. Возражений против переименования курорта не было, пока не началась его рекламная компания.

Елена Рыжкова