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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Для контроля безбилетников в петербургском транспорте потребуется 300 сотрудников

В подведомственном комитету по транспорту СПб ГКУ «Организатор перевозок» заявили, что для контроля безбилетников на общественном транспорте в Петербурге потребуется 300 сотрудников.

«В целях реализации полномочий ГКУ планируется создание штата контролеров — около 300 человек. Расходы на содержание штата будут осуществляться в соответствии с утвержденной сметой»,— сообщили “Ъ-СПб” в профильной организации.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный внес поправки в закон об административных правонарушениях, по которым выписывать протоколы за безбилетный проезд в петербургских автобусах, троллейбусах и трамваях смогут сотрудники ГКУ «Организатор перевозок».

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