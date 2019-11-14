Смольный погнался за «зайцами»

В петербургский транспорт спустя 20 лет могут вернуться бригады контролеров-ревизоров. Смольный внес поправки в закон об административных правонарушениях, по которым выписывать протоколы за безбилетный проезд смогут сотрудники ГКУ «Организатор перевозок». Раньше такими полномочиями обладали только должностные лица комитета по транспорту, и активность контролеров на улицах города была незначительной. Предполагается, что на фоне возможного отказа от кондукторов в рамках транспортной реформы такие изменения позволят стимулировать платежную дисциплину.

Правительство Петербурга опубликовало проект изменений в закон об административных правонарушениях. Предоставление полномочий подведомственному комитету ГКУ «Организатор перевозок», по мнению чиновников, должно повысить эффективность «выявления и пресечения фактов проезда без оплаты».

Административная ответственность за безбилетный проезд регулируется на региональном уровне, говорит руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская. В Москве такими полномочиями обладает подведомственная структура Дептранса.

Сейчас стоимость разового проезда в петербургском метро составляет 45 рублей, на наземном транспорте — 40 рублей. Власти обсуждают повышение тарифов до 50–55 рублей и до 45 рублей соответственно, при этом губернатор города ранее допустил резкое увеличение стоимости проезда с 2020 года — на 25–33%, до 60 рублей за жетон и 50 рублей за билет. Штраф за неоплаченный проезд в метро составляет 1 тыс. рублей, в наземном транспорте — 500 рублей.

Согласно поправкам в закон, протоколы смогут составлять контролер-ревизор и старший контролер-ревизор. Ранее в Смольном заявляли, что планируют отказаться от услуг кондуктора у коммерческих перевозчиков с середины 2020 года, после проведения транспортной реформы. Учитывая, что в последней представленной версии реформы все доходы от оплаты проезда поступают в казну, а перевозчикам оплачивают километры транспортной работы, Смольный заинтересован в полноценности сборов.

По сути, весь контроль оплаты проезда сейчас лежит на кондукторах: контролеры по городу практически не ездят, говорит Владимир Валдин из Ассоциации транспортных инженеров. При этом «заяц», чтобы можно было оформить на него протокол, должен иметь при себе паспорт, но требовать предоставить документ, удостоверяющий личность, имеют право только полицейские. Должен ли сотрудник полиции сопровождать контролера-ревизора, а также потребуется ли доставлять нарушителя в отделение полиции, если при себе у него нет паспорта, в комитете по транспорту и ГКУ “Ъ” не пояснили. Какое количество административного штата на это потребуется, в Смольном также не уточнили. Раньше предполагалось, что часть кондукторов переквалифицируют в контролеров. Когда в Москве вводили бескондукторную оплату, в автобусах устанавливали турникеты у первой двери рядом с водителем. С 1 сентября прошлого года их стали убирать: по заявлениям мэрии, предполагаемые убытки из-за «зайцев» меньше, чем убытки из-за задержек транспорта в связи с длительной посадкой пассажиров.

Столичные контролеры имеют право требовать от правонарушителя предъявления документа для составления протокола, следует из данных департамента транспорта Москвы. Если паспорта нет, вызывается наряд. На федеральном уровне также продолжают обсуждать наделение контролеров полномочиями истребовать документы. По данным московского ведомства, за 2017 год на наземном транспорте Москвы зафиксировано более 221 тыс. нарушений правил оплаты проезда. Общая сумма штрафов за эти нарушения — 240,6 млн рублей.

Петербург отстал в вопросе регулирования процессуальных механизмов при привлечении к административной ответственности за безбилетный проезд, говорит госпожа Зеленовская. В Москве контролеры получили это право еще в 2011 году. Она напоминает, что закон не обязывает постоянно носить с собой документы, а если у пассажира возникают сомнения в статусе проверяющего контролера (такие проблемы были в Петербурге в 1990-х), необходимо требовать предоставления удостоверения, а если его нет — составления протокола. В Европе контролеры ходят группами и проверяют пассажиров с двух концов вагона, рассказывает господин Валдин. Для предотвращения безбилетного проезда надо вести профилактическую работу, хотя человеческую природу исправить невозможно, признается он. По оценкам ГУП «Пассажиравтотранс», в год «зайцами» проезжают до 5% пассажиров, притом что за прошлый год компания обслужила 324,4 млн человек.

Яна Войцеховская, Валерий Грибанов