Теплые перспективы

На прошлой неделе губернатор Александр Беглов заявил, что к 2026 году все котельные города будут переведены на газ, что позволит сделать городскую теплоэнергетику эффективнее. В администрации Петербурга среди источников инвестиций перечисляют городской бюджет, средства ГУП «ТЭК СПб», а также частных инвесторов. Аналитики оценивают эти работы в 7,1 млрд рублей, отмечая, что до сих у Смольного были проблемы с поиском инвесторов.

По словам Беглова, в городе 1100 котельных, из них 71 работает неэффективно (на мазуте, угле и прочих неэкологичных видах топлива). «К 2026 году все котельные города будут переведены на газ»,— заявил губернатор. Как пояснили “Ъ” в комитете по энергетике, такая цель заложена в городской схеме теплоснабжения. При этом реализовывать ее предлагается за счет различных источников: это городской бюджет, средства ремонтной программы ГУП «ТЭК» и частных инвесторов.

К примеру, на перевод котельной на улице Двинской на газ Смольный запланировал затраты из бюджета в размере 700 млн рублей. Также ранее городские власти сообщали о переводе на газ 15 котельных ГУП «ТЭК» общей мощностью 175,65 Гкал/ч, расположенных в Выборгском, Кировском, Колпинском, Красносельском и Приморском районах, в 2018-2021 годах. Стоимость проекта оценивалась в 1,5 млрд рублей. Проект, по замыслу властей, должен реализовываться, как за счет предприятия, так и за счет стороннего инвестора. В таком случае котельные передаются ему в долгосрочную аренду на условиях концессии. Общую сумму инвестиций в перевод котельных на газ в комитете по энергетике вчера не назвали, однако, по словам эксперта, в среднем стоимость перевода котельной на газ составит 100 млн рублей. Таким образом, общая стоимость программы составит 7,1 млрд рублей.

В комитете по энергетике вчера рассказали, что пока договоренностей с инвесторами о переводе городских котельных на газ нет. Ранее дочерняя структура Сбербанка — ООО «Сберэнергодевелопмент» — планировала заняться этим проектом, однако решила повременить, когда Смольный решил изменить условия концессии (см. “Ъ” от 05.06.2019). Другим претендентом на концессию в Смольном называли АО «Региональная генерирующая компания № 1», которая работала в Тульском регионе. Кроме того, проектом интересовалась группа компаний АО «Газпром теплоэнерго», чья структура ООО «Петербургтеплоэнерго» успешно реконструировала котельные в центральной части города.

«При реализации комплексной программы стоимость перевода котельных на газ можно снизить не менее чем на 25%, однако привлечь одного инвестора для перевода ряда территориально распределенных котельных объективно невозможно, поэтому целесообразно формировать крупные территориальные лоты»,— считает глава Infoline-аналитика Михаил Бурмистров. По его словам, некоторые котельные целесообразно не переводить, а закрывать и строить на их месте новые.

Алексей Кириченко