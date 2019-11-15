Смертельный случай на уголовном производстве

Вчера Верховный суд Бурятии приговорил четверых сотрудников полиции, обвиняемых в том, что они, добиваясь признания в краже, запытали до смерти подростка, к лишению свободы сроком от трех до восьми лет. Еще один подсудимый получил условное наказание. Свою вину подсудимые не признали. Примечательно, что четверо из пятерых не были уволены из полиции, а обвинение им было предъявлено лишь после того, как родители жертвы рассказали об убийстве сына в телепрограмме «Пусть говорят».

Вчера Верховный суд Бурятии огласил приговор пятерым сотрудникам органов внутренних дел Улан-Удэ, признав их виновными в смерти 17-летнего Никиты Кобелева на допросе в полиции. На скамье подсудимых оказались бывший начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений управления МВД по Улан-Удэ Андрей Павлов, оперативники Сергей Плотников и Валентин Смолин, а также оперативники городского отдела полиции №1 Анатолий Олоктонов и Тумэн Манибадраев. Их судили по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств).

Как сообщила „Ъ“ пресс-секретарь суда Анастасия Монхорова, Андрей Павлов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на три года он лишен права занимать определенные должности в органах власти. Анатолию Олоктонову суд назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима с ограничением занимать должности в один год. Валентин Смолин и Тумэн Манибадраев получили по три года. Сергея Плотникова суд приговорил к трем годам условно с испытательным сроком один год.

«Четверо, получившие реальные сроки, были взяты под стражу в зале суда. В ходе судебного расследования они находились под подпиской о невыезде»,— рассказала „Ъ“ госпожа Монхорова. Мать Никиты Кобелева не будет обжаловать решение суда.

Никита Кобелев вместе с 19-летним другом Дмитрием Тутыниным были задержаны полицейскими летом 2016 года по подозрению в краже велосипедов. Признательных показаний от них полицейские добивались пытками. Так, на голову Никиты Кобелева они надели противогаз и, избивая ногами, перекрывали доступ воздуха, пока он не потерял сознание. В медучреждении, куда был доставлен подросток, констатировали его смерть. Согласно диагнозу врачей, Никита Кобелев умер, захлебнувшись рвотными массами.

Дело по факту гибели подростка было возбуждено в тот же день, однако обвинение полицейским предъявили лишь через две недели, после того как на Первом канале вышел выпуск «Пусть говорят», целиком посвященный убийству Никиты Кобелева и неспешному изучению обстоятельств дела. Расследование длилось больше двух лет, в суд материалы уголовного дела были переданы только в августе 2018 года. Своей вины сотрудники МВД не признавали. Из органов был уволен только бывший начальник отделения Павлов. «Следствием установлена причастность пятерых сотрудников полиции к данному инциденту. Один из сотрудников уволен из органов внутренних дел в 2016 году. Еще четверо отстранены от выполнения должностных обязанностей и будут уволены из органов внутренних дел в случае признания их вины судом»,— сообщили „Ъ“ в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии до вынесения приговора.

Екатерина Еременко