Суд отказал в отмене результатов выборов на участке в «Екатерингофском»

Ленинский районный суд Петербурга отказал истцам Федору Горожанко и Полине Костылевой в отмене результатов выборов на участке №53 в МО «Екатерингофский».

В ходе судебного заседания судья Елена Самсонова отклонила ходатайство истцов об истребовании заключения Центральной избирательной комиссии по выборам в муниципалитете.

Координатор избирательной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев считает, что роль в этом сыграло «телефонное право». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Во время пересчета голосов на УИК № 53 кардинально изменился расклад сил, и оппозиционные кандидаты потеряли проходные места в муниципальный совет. Господа Горожанко и Костылева намерены обжаловать решение в Городском суде Петербурга.

Олег Дилимбетов