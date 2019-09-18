Кандидаты в муниципалы подали в суд на УИКи МО «Екатерингофский»

Кандидаты в муниципальные депутаты совета МО «Екатерингофский» обращаются в суд с требованием признать незаконными результаты выборов в четырех участковых избиркомах муниципалитета и отменить их.

В частности, глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев рассказал “Ъ-СПб”, что сам подал иски к УИКам №59 и №60. В последнем, заявлял он ранее, подменили избирательные бюллетени и присудили победу «Единой России».

Его коллега Федор Горожанко, в свою очередь, в качестве избирателя пожаловался на УИК № 53. В суд по этому же УИКу планирует обратиться и кандидат Полина Костылева. Она не согласна с пересчетом голосов, по итогам которого потеряла «проходное» место в муниципальный совет.

Также господин Шуршев сообщил, что другие кандидаты намерены жаловаться на УИК №57.

Олег Дилимбетов