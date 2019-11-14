Ленинградское УФАС рассмотрит дело в отношении фитнес-центра, обвиняемого в сексизме

Ленинградское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Американская медицинская клиника» по признакам нарушения рекламного законодательства (ч. 6 ст. 5 38-ФЗ). С заявлением на коммерческое медучреждение обратилась жительница микрорайона Девяткино, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Заявительница обратила внимание на рекламный плакат с изображением женщины, размещенный в спортивном клубе ООО «Фитнес-Девяткино». Подпись к объявлению гласила: «Если не можешь купить девушке грудь, то надо брать уже с грудью. Бесплатная консультация в подарок для посетителей Fitness House». Гражданка посчитала данную рекламу оскорбительной и унижающей достоинство женщин.

В рамках рассмотрения заявления УФАС обратилось к экспертам, которые сошлись во мнении, что реклама, действительно, содержит оскорбительные образы и/или выражения. Согласно их заключению, связь рекламного слогана с объектом рекламирования реализуется «через грубые сексистские стереотипы, придавая лицам женского пола значение вещи, которую можно "взять" или "не взять" или усовершенствовать по желанию». Также экспертами было отмечено, что реклама «создает впечатление об ограниченности возможностей женщин, не соответствующих характеристике "девушка с грудью" в силу разных обстоятельств».

Рассмотрение данного дела должно состояться 3 декабря.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Санкт-Петербургское УФАС установило факт нарушения закона о рекламе со стороны букмекерской конторы «Лига ставок», использовавшей недопустимые сравнительные характеристики.