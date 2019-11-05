УФАС установило факт нарушения закона о рекламе со стороны букмекерской конторы «Лига ставок»

Комиссия Санкт-Петербургское УФАС вынесла решение по делу, возбужденному в отношении ООО «Первая международная букмекерская компания» (букмекерская компания «Лига ставок»). Заявителем по делу является гражданин, заметивший ненадлежащую, по его мнению, динамическую баннерную рекламу «Лучший букмекер», размещенную во время одного из футбольных матчей на стадионе «Газпром Арена» и демонстрировавшуюся, в том числе, в эфире телеканала «Матч-ТВ Премьер».

Как сообщили в антимонопольной службе, в соответствии с постановлением пленума Верховного суда РФ, использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с употреблением слов «лучший», «первый», «номер один» должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. При этом в рекламе «Лучший букмекер» данный критерий отсутствовал, следовательно, такая реклама не может считаться достоверной, что нарушает п.1 ч.3 ст.5 Закона о рекламе, уточнили в УФАС.

В настоящий момент материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения административного производства. ООО «Первая международная букмекерская компания» может грозить наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей.