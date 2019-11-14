Дело полицейского, сбившего мужчину и спрятавшего тело в лесополосе, передали ростовским следователям

В Ростовской области по указанию руководителя следственного управления региона Аслана Гаруновича Хуаде уголовное дело полицейского, который сбил мужчину и спрятал тело в лесополосе, передано для дальнейшего расследования в аппарат следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Ранее расследованием занимались следователи Азовского района.

Тело 22-летнего Руслана Попова было найдено 5 ноября 2019 года в лесопосадке недалеко от хутора Зеленый в Азовском районе. Правоохранительные органы выяснили, что молодого человека сбил полицейский, который после происшествия спрятал тело в лесополосе и уехал в служебную командировку. Когда были установлены обстоятельства ДТП, полицейского уволили из органов МВД, следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). При допросе полицейский заявил, что после аварии намеревался отвезти потерпевшего в больницу и перенес его на заднее сидение автомашины. Однако, по словам полицейского, в пути он понял, что мужчина скончался. Испугавшись, полицейский отвез тело потерпевшего в лесопосадку и оставил там.

В СУ СК РФ по Ростовской области призвали СМИ не публиковать непроверенную информацию о ДТП. В ведомстве подчеркнули, что заявления о сокрытии следствием обстоятельств происшествия, являются необоснованными. «В случае установления иных лиц, причастных к преступлению, они будут привлечены к ответственности. Следственное управление намерено оперативно информировать общественность о ходе расследования уголовного дела, но исключительно в рамках уголовно-процессуального законодательства и в объеме, не противоречащем интересам следствия»,— подчеркивается в сообщении.

Кристина Федичкина