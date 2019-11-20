Страховщикам далеко до пенсии Пока ЦБ обещает им только не усложнять продажи по жизни

ЦБ убрал главное препятствие для продаж продуктов по страхованию жизни: их покупателям не потребуется подтверждать квалификацию инвесторов. Банк России обсуждает введение системы гарантирования в этом сегменте. Такие движения регулятора должны поднять продажи долгосрочных продуктов по страхованию жизни. Однако основная надежда рынка — на доступ к пенсионным деньгам — пока не сбылась. В проекте о государственном пенсионном плане (ГПП) о страховщиках не сказано ни слова.

Банк России принял решение исключить из законопроекта о категоризации инвесторов, который готовится ко второму чтению в Госдуме, нормы, касающиеся договоров страхования жизни. В конце октября ЦБ представил рынку новое видение законопроекта в виде презентации. В ней еще предлагалось ограничение по договорам страхования жизни. Неквалифицированные инвесторы должны были получать доступ к таким продуктам только после прохождения ряда тестов на понимание продукта. Такое ограничение предполагалось при продажах инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) сроком более пяти лет или по продуктам без защиты капитала.

«В уточненной версии концепции законопроекта о категоризации инвесторов нормы, касающиеся ИСЖ и накопительного страхования жизни (НСЖ), будут исключены. Правила по этим продуктам будут урегулированы отдельным проектом поправок, которые планируется подготовить позднее»,— сообщил 6 ноября “Ъ” представитель Банка России.

Предлагаемое ранее ограничение не устраивало страховые компании. По словам Игоря Юргенса, президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в отличие от многих инвестиционных инструментов, особенностью всех договоров страхования жизни является то, что страховщик обязан вернуть клиенту деньги вне зависимости от доходности использованных инструментов.

Дополнительной серьезной защитой клиентов по страхованию жизни являются стандарты ВСС и Банка России, которые практически полностью решили проблему мисселинга. По его оценке, договоров ИСЖ со сроком более пяти лет на рынке менее 10%. Гендиректор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов считает, что, так как сам клиент ничего не инвестирует и страховой полис не является ценной бумагой, обсуждение регулирования инвестиций физических лиц должно рассматриваться отдельно от регулирования страховой отрасли. «Хотя соблазн понятен: слово-то одно и то же в названии, поэтому все пытаются играть на данной поляне»,— говорит он.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг также выступали против предлагаемой нормы по страхованию жизни в законопроекте о категоризации инвесторов. Они настаивали на том, что все структурные продукты должны иметь одинаковое регулирование. Исключение нормы по договорам страхования жизни в законопроекте создает юридическую коллизию: ИСЖ включает в себя производный финансовый инструмент, а значит, должен подчиняться требованиям по тестированию при операциях с такими инструментами по законопроекту о категоризации инвесторов. Возможно, этим и займется ЦБ позднее, обещая подготовить отдельные поправки.

ЦБ следит за ИСЖ

Согласно данным Банка России, опубликованным в «Обзоре рисков финансовых рынков», с 1 января по 1 октября текущего года страховые премии по ИСЖ составили 140 млрд руб., а количество заключенных договоров ИСЖ за девять месяцев 2019 года — 253 тыс. Основным каналом продаж ИСЖ являются кредитные организации. ИСЖ сочетает в себе страхование жизни клиента и финансовый инструмент, позволяющий получить дополнительный доход за счет инвестирования части внесенных денежных средств в различные финансовые активы.

По данным Банка России, прирост вложений в рублевые депозиты, рублевые банковские облигации и ИСЖ за период с начала года по 1 октября 2019 года составил 1,162 трлн руб., из которых на рублевые банковские облигации и ИСЖ пришелся 31%. Несмотря на возросший интерес населения к вложениям в инструменты, альтернативные депозитам, данный канал инвестирования пока составляет лишь небольшую долю от общих сбережений населения (объем вложений в рублевые банковские облигации и ИСЖ составляет 2,6% от рублевых депозитов).

В документе подчеркивается, что Банк России следит за возможными рисками продаж физическим лицам новых инструментов, выявляет недобросовестные практики со стороны финансовых организаций. В целях недопущения таких ситуаций Банк России принимает меры. Так, в 2018 году Центробанк утвердил два разработанных ВСС базовых стандарта для рынка страховых услуг, которыми, в частности, установлены требования о раскрытии страхователю полного перечня характеристик продуктов ИСЖ, а также закреплен ряд обязательных действий со стороны страховщика, нацеленных на то, чтобы убедиться в действительном понимании страхователем условий заключенного им договора. Дополнительно с 1 апреля текущего года Банк России ввел требования к раскрытию информации об особенностях договоров ИСЖ и связанных с ними рисках путем предоставления потребителю страховых услуг памятки по форме, установленной Банком России.

Новый драйвер

Страхование жизни было драйвером роста всего рынка на протяжении последних лет, причиной стал бум продаж ИСЖ. Но по итогам первого полугодия 2019-го объем премий по страхованию жизни составил 199 млрд руб., что на 10% ниже показателя за такой же период прошлого года (сборы по ИСЖ упали сразу на 32%, до 92,3 млрд руб.). Игорь Юргенс считает, что такие результаты на рынке страхования жизни объясняются главным образом волатильностью ставок по инструментам с фиксированной доходностью. Это стало, с одной стороны, причиной снижения сборов по ИСЖ, а с другой — привело к увеличению спроса на инструменты, не содержащие такой рискованной с точки зрения величины дохода инвестиционной составляющей.

Кроме того, стандарты по продаже таких продуктов снизили покупательскую активность, отмечают страховщики. Гендиректор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Леоненко считает, что в 2019 году в ИСЖ продолжится снижение объемов. Он надеется уже в следующем году увидеть положительную динамику в ИСЖ, в том числе за счет запуска нового продукта по долевому страхованию жизни (unit-linked; см. интервью рядом). «Взрывного роста, аналогичного тому, который демонстрировало ИСЖ в последние годы, благодаря unit-linked мы не увидим, но определенный стимул к развитию сегмента этот продукт может дать»,— отметил он.

Новым драйвером рынка стало НСЖ. В первом полугодии страховщики собрали по этому виду 44,7 млрд руб., что на 55% больше, чем годом ранее. По словам господина Юргенса, в результате доля ИСЖ по итогам первого полугодия 2019-го сократилась на четверть и составила 46% против 62% годом ранее, а НСЖ — выросла почти в два раза, до 23% против 13% в первом полугодии 2018-го. «Мы полагаем, что у НСЖ большой потенциал, а у страховщиков жизни — достаточно большой опыт борьбы с мисселингом — некорректными продажами, чтобы предотвратить такую практику на растущем рынке НСЖ»,— говорит он.

Гендиректор «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгений Гуревич отмечает растущую востребованность накопительных программ страхования жизни у разных категорий клиентов, полагая, что НСЖ будет одним из основных драйверов рынка в ближайшие годы. Об пояснил, что в сравнении с другими традиционными способами накоплений, например банковскими вкладами, программы НСЖ обладают рядом преимуществ, среди которых страховая защита по широкому кругу рисков, финансовая защита накоплений — они не могут быть конфискованы, взысканы по суду и не подлежат разделу при разводе, предусмотрены адресная гарантия получения средств, налоговые льготы (налоговый вычет).

Алексей Леоненко отмечает, что в ситуации нестабильности на фондовых рынках люди все чаще склоняются не к инвестиционным продуктам, а к тем, которые позволяют сохранить средства либо обеспечить формирование будущего финансового резерва на различные цели. «НСЖ отлично решает эти задачи. Причем помимо функции накопления НСЖ обеспечивает клиента полноценной страховой защитой на весь срок действия договора»,— говорит он.

На вопрос, нет ли риска повторения ситуации мисселинга с НСЖ, представитель ЦБ отметил, что между НСЖ и ИСЖ есть принципиальная разница. В первом случае речь идет о долговременных отношениях, когда клиент должен регулярно делать взносы. Следовательно, если он разочаруется в действиях компании, в том числе в части дохода, то может эти отношения прекратить, поэтому страховщик должен быть заинтересован в продолжении этих отношений, иначе он не получит следующей премии. ИСЖ подразумевает единовременную оплату взноса и получение выплат через три-пять лет, то есть зависимость страховщика от агента, продающего продукт, гораздо выше. «Тем не менее мы будем следить за развитием сегмента НСЖ и в случае необходимости принимать меры»,— сказал он.

Евгений Гуревич считает, что риск некорректных продаж объективно практически сводится к нулю в случае агентской продажи и при личной консультации финансового специалиста. В связи с этим возрастает важность развития агентских сетей страховщиков, которые позволяют не только организовать профессиональную и качественную продажу продуктов страхования жизни, но и давать клиенту максимально полную информацию о страховании, повышать финансовую грамотность.

Введение гарантий

Одним из заблуждений, в которое вводили клиентов банки при продаже таких продуктов, было заверение в существовании системы гарантий для ИСЖ. На настоящий момент полисы по страхованию жизни не защищены гарантией Агентства по страхованию вкладов (АСВ), как это происходит с банковскими депозитами. Но ситуация может измениться.

В конце октября Банк России объявил о разработке концепции системы гарантирования на рынке страхования. Она будет строиться на тех же принципах, что и система страхования депозитов и пенсионных накоплений, ее администратором будет АСВ. Предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физлицом в пределах 1,4 млн руб. будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. Появление такой системы гарантирования ожидается не ранее 2021 года.

По словам руководителя департамента страхового рынка Банка России Филиппа Габунии, под систему гарантирования не подпадают недетерминированные обязательства страховщиков, к ним относятся обещания, четко зафиксированные для исполнения перед клиентом, за неисполнение которых потребитель может привлечь страховщика к суду. В качестве примера он привел ситуацию с полисами ИСЖ: в этом случае гарантированы будут возврат основной суммы вложений и обещанный инвестиционный доход, если он будет прямо зафиксирован в полисе. Возврат переменного инвестиционного дохода по таким продуктам концепция ЦБ РФ не предусматривает.

«Данный шаг отражает отношение регулятора к нашему сегменту, а также подчеркивает его заинтересованность в формировании устойчивого, прозрачного, органичного рынка страхования жизни в России»,— говорит Евгений Гуревич.

Страховщики не первый год ждут включения в систему пенсионных накоплений. По словам господина Гуревича, следующий стратегически важный шаг — вопрос участия страховщиков в гарантированном пенсионном плане (ГПП). По его мнению, в систему гарантирования должны входить все финансовые сегменты. Впрочем, в представленном в конце октября законопроекте о ГПП участие страховщиков в новом продукте не предусмотрено. Хотя в концепции индивидуального пенсионного капитала, на смену которому и пришел ГПП, участие страховых компаний предусматривалось на этапе выплат.

Полина Смородская