Заработки коучей

Согласно докладу «2016 ICF Global Coaching Study», средний годовой доход коуча в мире — $51 тыс., в Восточной Европе — всего $18,4 тыс.

В российских источниках обычно приводится не годовой доход, а ставка коуча за 60–90-минутную сессию (у сертифицированного коуча — от 2 тыс. руб. в регионах, от 5 тыс. руб. в Москве). ICF называет более высокие среднемировые ставки — $231 в час, при этом у коуча с опытом работы менее года — $128 за сессию, а у коучей с опытом работы свыше десяти лет — $321 в час.

Но эти цифры «усреднены» за счет сильного разрыва между расценками в разных видах коучинга. По данным из доклада «Sherpa Executive Coaching Survey 2018», коуч, работающий с топ-менеджерами, получает в среднем $104,7 тыс. в год; обычный бизнес-коуч — $61 тыс. в год, а лайф-коуч — $37 тыс. в год. За последние два года расценки на лайф-коучинг сильно упали. Сейчас в США можно без труда найти лайф-коучей, берущих $100 за сессию, а в сельских районах еще меньше, что мало отличается от российского уровня.