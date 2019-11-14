Бюджет Нижнего Новгорода спланировали с профицитом около 1 млн рублей

В городскую думу внесли проект бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год, сообщает пресс-служба мэрии. Отмечается, что впервые за 10 лет он планируется профицитным: доходы составят 31,646 млрд руб., расходы – 31,645 млрд руб. Профицит, таким образом, составит около 1 млн руб.

Большая часть расходов – 21 млрд руб. или 66,3% – традиционно направляется на социальные нужды. Средства пойдут на образование, культуру, социальную политику, развитие физической культуры и спорта.

Как в мэрии обсуждали бюджет – читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Блеск и нищета Нижнего Новгорода».

Анастасия Еремина