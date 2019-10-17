Блеск и нищета Нижнего Новгорода

В думе Нижнего Новгорода обсудили формирование городского бюджета на 2020 год. Пока прогноз не утешительный: собственные доходы на старте составят 15,4 млрд руб., а расходы — 17,6 млрд. У депутатов вызывает опасение сильная зависимость городской казны от дотаций из областного и федерального бюджетов. Без межбюджетных трансфертов, величина которых пока не определена, о профиците городской казны говорить не приходится. В связи с этим депутаты вновь заявили, что Нижний Новгород как основной финансовый донор региона должен оставлять у себя больше собственных доходов, а не 18% от сборов НДФЛ, как это происходит сейчас. Чиновники предлагают конструктивно обсуждать этот вопрос с губернатором и заксобранием, признавая, что в «этом созыве думы» его, скорее всего, не сдвинуть.

Эмоциональные дебаты на заседании бюджетной комиссии гордумы вызвал вопрос об основных направлениях формирования бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год. По утвержденному ранее прогнозу доходы и расходы казны составят 29 млрд руб., профицит — 32 млн руб. Собственные доходы муниципального бюджета запланированы в объеме 15,4 млрд руб., а расходы — 17,6 млрд руб., таким образом дефицит составит 2,2 млрд руб. При этом расходные обязательства сильно урезаны от суммы запросов всех городских департаментов: по их подсчетам, в целом на нужды Нижнего Новгорода в 2020 году необходимо не менее 38,5 млрд руб.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что профицит казны будет зависеть от величины трансфертов из вышестоящих бюджетов. Размер отчислений Нижнему Новгороду из бюджета области будет обсуждаться на следующей неделе в заксобрании, а ясность с федеральными трансфертами наступит в середине декабря при принятии бюджета РФ на 2020 год. В структуре собственных доходов прогнозируется рост только налоговых поступлений: их объем запланирован на уровне 11,5 млрд руб., при этом сборы НДФЛ увеличатся на 10%.

По неналоговым доходам годовой план, напротив, сокращен на 1 млрд руб. до 1,8 млрд. Как пояснил господин Мочалкин, оставшаяся у города недвижимость на рынке уже не котируется: наиболее ликвидные помещения и земельные участки были проданы в предыдущие годы. Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман призвал городскую администрацию, наконец, системно заняться оставшимися помещениями. По его мнению, мэрии нужно отремонтировать площади с коммуникациями и начать сдавать их в аренду по ставкам «ниже рынка». Это позволит получать пусть небольшую, но стабильную ренту и окупать растущие затраты на содержание этой недвижимости.

Пока чиновники, по мнению депутата Фельдмана, «сидят на месте золота», получая убытки. Депутат также раскритиковал чиновников за то, что в Нижнем Новгороде, по его данным, давно не собираются согласительные комиссии, на которые вызывают должников по арендной плате. Раньше с коммерсантами-должниками общался лично глава города, и эти переговоры часто имели эффект. Заместитель главы администрации Наталия Казачкова горячо возражала депутату. По ее словам, комиссии с должниками работают по-прежнему, а администрация завершает инвентаризацию муниципальной недвижимости и бесхозных сетей.

Вопрос с арендой помещений, рассказала замглавы города, обсуждается с полицией, которой нужны помещения для участковых и опорных пунктов, а городу не хватает около 200 сотрудников по охране общественного порядка. Бюджет, необходимый на вовлечение в оборот оставшихся объектов недвижимости, депутатам пообещали предоставить позже.

На фоне падающих поступлений от приватизации имущества депутаты больше рассчитывают на рост налоговых сборов. Депутат Евгений Лазарев назвал ненормальной ситуацию, когда Нижний Новгород более чем наполовину зависит от бюджета области и не может сам найти средства на капремонт школ, восстановление уличного освещения, благоустройство улиц и другие насущные цели. Со ссылкой на Бюджетный кодекс РФ депутат потребовал от департамента финансов включить в расходную часть бюджета все 38,5 млрд руб., необходимых для нормальной жизнедеятельности города и решения всех местных вопросов. Юрий Мочалкин парировал, что заверстывать бюджетные расходы, не обеспеченные источниками доходов, предполагает ответственность «вплоть до уголовной» и депфин не будет планировать нереализуемый бюджет.

Тогда Евгений Лазарев предложил вновь поднять «острый с 2011 года вопрос расщепления НДФЛ». Налог на доходы физлиц составляет основу дохода муниципальных бюджетов. Региональные власти последовательно уменьшали в пользу областного бюджета объем его зачисления в городскую казну с 32% до нынешних 18%. Конфликт предыдущего губернатора Валерия Шанцева с депутатами «городского лобби» в законодательном собрании Нижегородской области и их негласным лидером Олегом Сорокиным (бывший глава Нижнего Новгорода и вице-спикер парламента) во многом был обусловлен борьбой «лоббистов» за возврат доходных полномочий города, в том числе в части увеличения доли НДФЛ.

Предложение Евгения Лазарева «бороться за источник доходов» и начинать договариваться с правительством о более справедливом распределении налоговых доходов в пользу Нижнего поддержал и Марк Фельдман, пошутив, что предыдущая борьба заметно подкосила депутатские ряды. Председатель комиссии отметил, что сейчас межвластного конфликта нет, а инициативу увеличения доли НДФЛ, как и распределения других налогов, необходимо доказательно и конструктивно обсуждать с региональными властями. «Очевидно, что в этом составе (городской думы со сроком полномочий до сентября 2020 года) мы не примем решения», — отметил Марк Фельдман, пояснив, что бюджет области предварительно сверстан, а межбюджетные изменения на миллиарды рублей требуют долгой и тщательной подготовки. Однако поднимать вопросы доходных источников «дума обязана», подчеркнул депутат, предложив администрации плотнее заняться ими.

Наталья Казачкова призвала гордуму присоединиться к совместной работе и начать консультации с депутатами заксобрания. «Зачем опять воду в ступе толочь? Пятнадцатый год я в думе, и каждый год мы об этом говорим, и ничего не меняется. Давайте уже прекратим эти разговоры!» — воскликнул депутат Владимир Тарасов и в волнении даже пошел к креслу Казачковой лично доказывать ей бессмысленность этих споров. «Говорим-то давно, а падение с 2011 года, восемь лет — это совсем немного!» — пошутил господин Фельдман, пообещав по мере сил лоббировать увеличение доходов города.

Роман Кряжев