Испытания кабриолета Aurus завершатся в 2020 году

Кабриолет Aurus, который дебютировал 9 мая на параде ко Дню Победы, завершит государственные испытания в феврале 2020 году, сообщает РИА Новости. Заводские испытания кабриолета закончились еще весной 2019 года.

«Госиспытания идут достаточно успешно. Все в соответствии с план-графиком. Все мероприятия, которые касаются проверки технического состояния машин, в этом году должны быть закончены», — приводит издание слова своего источника.

Напомним, кабриолет Aurus пока использовался только для официальных мероприятий в рамках Дня Победы. Ожидается, что в открытую продажу новинка поступит не раньше 2020 года.