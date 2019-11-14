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Испытания кабриолета Aurus завершатся в 2020 году

Кабриолет Aurus, который дебютировал 9 мая на параде ко Дню Победы, завершит государственные испытания в феврале 2020 году, сообщает РИА Новости. Заводские испытания кабриолета закончились еще весной 2019 года.

«Госиспытания идут достаточно успешно. Все в соответствии с план-графиком. Все мероприятия, которые касаются проверки технического состояния машин, в этом году должны быть закончены», — приводит издание слова своего источника.

Напомним, кабриолет Aurus пока использовался только для официальных мероприятий в рамках Дня Победы. Ожидается, что в открытую продажу новинка поступит не раньше 2020 года.

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