Морской порт Санкт-Петербург увеличил инвестиции в развитие на 53%

По итогам девяти месяцев текущего года объем инвестиций в развитие АО «Морской порт Санкт-Петербург» превысил 630 млн рублей — на 53% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Как пояснили в компании, значительный рост показателя обусловлен реализацией масштабной программы обновления оборудования и портовой инфраструктуры.

Основная часть средств — более 60% — направлена на закупку новейшей техники: двух кранов «Витязь» грузоподъемностью 40 т, семи единиц портового оборудования (ричстакер, ковшовые погрузчики, манипулятор), пяти единиц оснастки для обработки генеральных и навалочных грузов, а также нового экологического оборудования.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в первом полугодии 2019 года АО «Морской порт Санкт-Петербург» инвестировало 468,3 млн руб. в развитие перегрузочных и складских мощностей. Этот показатель в три раза превысил результаты за аналогичный период прошлого года.