Морской порт Санкт-Петербурга увеличил инвестиции в развитие втрое за полгода

По итогам первого полугодия 2019 года АО «Морской порт Санкт-Петербург» инвестировало 468,3 млн рублей в развитие перегрузочных и складских мощностей. Это показатель в три раза превышает результаты за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

Основную часть средств (около 80% от общего объема) направлено на реализацию программы обновления техники. Кроме этого, помимо производственной инфраструктуры компания приступила к модернизации ряда энергетических объектов порта, в том числе реконструкции электросетей, а также системы охраны и пожарной безопасности зданий и сооружений.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «Морской порт Санкт-Петербург» поручили изменить места хранения и перегрузки нефтекокса с учетом максимальной удаленности от зоны жилой застройки из-за поступивших жалоб на загрязнение воздуха.