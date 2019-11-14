Сервис коворкингов WeWork понес новый убыток в $1,25 млрд

Американский сервис коворкингов WeWork зафиксировал в третьем квартале новый убыток — в $1,25 млрд. Об этом сообщили телеканалы CNBC и Bloomberg со ссылкой на презентацию, которую компания представила своим инвесторам. Таким образом убыток WeWork вырос на 150% по сравнению с убытком в $497 млн за тот же период прошлого года. При этом выручка увеличилась почти вдвое — с $482 млн до $934 млн. Кроме того, компания сообщила, что средняя занятость ее рабочих пространств составила 79%, что является минимальным показателем с середины 2017 года. При этом WeWork отмечает, что за третий квартал она добавила 115 тыс. новых рабочих пространств, что стало рекордом для нее.

Напомним, что на прошлой неделе основной акционер WeWork, японский холдинг SoftBank, отчитался о своем первом квартальном убытке за последние 14 лет ($6,5 млрд). К такому результату привело падение акций ряда компаний, в которые SoftBank инвестировал, в том числе Uber, но в первую очередь — серьезные проблемы сервиса WeWork, крупнейшим акционером которого холдинг и является. Несколько месяцев назад WeWork оценивался почти в $50 млрд, считался одним из самых перспективных стартапов и готовился к IPO. Однако затем интерес инвесторов к нему резко упал, руководство сервиса подверглось резкой критике, а его стоимость уменьшилась до $8 млрд. В итоге, в октябре SoftBank — крупнейший акционер WeWork — договорился о том, что возьмет сервис под свой полный контроль.

Евгений Хвостик