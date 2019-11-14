Алексей Бубнов высказался о срыве сроков благоустройства в Екатеринбурге

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов прокомментировал ход благоустройства города, сроки выполнения которого теперь проверяет прокуратура. Речь идет о работах о ремонте тротуаров и замене плитки на Ленина, на участках от Карла Либкнехта до Луначарского и от Луначарского до Гагарина, а также на улице Малышева, от Луначарского до Восточной, а также о реконструкции сквера за Оперным театром. Прокуратура проверит подрядчиков на этих объектах из-за возможного срыва сроков завершения работ. сообщили в четверг в ведомстве.

«Тот, кто делает от Луначарского до Гагарина, имеет все шансы успеть. Тот, кто делает от Карла Либкнехта до Луначарского, сомневаюсь, что успеет»,— рассказал “Ъ-Урал” Алексей Бубнов. По его словам, уровень готовности участков составляет 80-90%. «Люди выполняют работу. Называть “проблемными” участники можно только, если работы не выполнены в срок. Сейчас проблема в том, что людям не комфортно ходить. Это действительно проблема»,— отметил господин Бубнов.

Он негативно оценивает периодические срывы сроков сдачи объектов, а также «культуру выполнения работ подрядчиков». По контракту, в случае невыполнения в срок подрядчикам предусмотрены штрафные санкции до окончания выполнения работ. «Прокуратура пусть проверяет. Это ее законное право»,— отметил господин Бубнов.

По его словам, негатив жителей к реконструкции сквера за Оперным театром связан с тем, что территория не огорожена. «Никого не волновало, когда мы делали сквер имени Попова. Все было огорожено и работы проводились до 30 декабря в прошлом году. Сроки по контракту в сквере за Оперным театром 4 декабря. Половину работы никто никогда не показывает»,— добавил заместитель мэра.

В начале октября мэр Александр Высокинский уволил сотрудников МУП «Благоустройство», которые отвечали за реконструкцию сквера за Театром оперы и балета. Сам объект мэр назвал «проблемным» и добавил, что «работы еще много». Завершить работы планируется 3 декабря.

Анастасия Реутова