Прокуратура проверит информацию о срыве сроков благоустройства Екатеринбурга

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку информации затягивании сроков благоустройства уральской столицы. Ранее сообщения появились в ряде СМИ. Речь идет о компаниях, которые приводили в порядок проспект Ленина, на участках от Карла Либкнехта до Луначарского и от Луначарского до Гагарина, а также на улице Малышева, от Луначарского до Восточной, а также в сквере за Екатеринбургским государственным академическим театром оперы и балета. Они отстают от графика выполнения работ. Работы на этих объектах должны быть выполнены к 15 и 22 ноября, а также к 3 декабря.

Вместе с тем, надзорное ведомство проверит информацию о травмировании женщины на участке, где проводилась работы по благоустройству. «В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при проведении работ, своевременности их выполнения подрядными организациями, достаточности мер, принятых муниципальным заказчиком – МКУ «Городское благоустройство» с целью недопущения срыва сроков их выполнения, а при наличии таковых будут установлены причины и виновные лица», – заявили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.