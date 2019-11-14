Hyundai готовит кроссовер со скрытыми фарами

Hyundai Urban Vision Crossover. Фото: Hyundai

Hyundai Urban Vision Crossover. Фото: Hyundai

Как заявляет корейский автопроизводитель, новинка продемонстрирует эмоции и спортивность в дизайне автомобиля. Кроссовер с гибридной силовой установкой получит необычное решение передней части — решетка радиатора скрывает фары. Оптика открывается подвижными ячейками, которые также способны менять свое положение для улучшения охлаждения агрегатов машины.

Напомним, автосалон в Лос-Анджелесе откроется в ноябре 2019 года.