Смольный заключил соглашение с «Русской медиагруппой»

Правительство Санкт-Петербурга заключило соглашение о сотрудничестве в сфере освещения городских событий, а также организации и проведения общегородских мероприятий с медиахолдингом «Русская медиагруппа». Подписание документа состоялось в рамках VIII Петербургского международного культурного форума – 2019.

Отметим, что в «Русскую медиагруппу» входят «Русское Радио», «Радио Maximum», DFM, радио «Монте-Карло», «Хит FM», телеканал «RU.TV» и интернет-портал Station.ru. В 2015 году владельцем холдинга стало ФГУП «Госконцерт». С этого времени «Русская медиагруппа» заявила о создании так называемого «патриотического медиахолдинга», объединяющим «идеологически правильно настроенных артистов». Генеральным директором организации является Сергей Бунин.