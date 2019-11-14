Конюшенное ведомство может стать крупным туристическим центром

Комплекс зданий Конюшенного ведомства в Петербурге может стать не только культурным пространством, но и штабом по координации туристических потоков в историческом центре города. Об этом заявил автор концепции реновации памятника Сергей Мишин, сообщает пресс-служба УК «Старт Девелопмент».

По словам господина Мишина, компания привлекла к доработке концепции проекта экспертов ВООПИиК и международную консалтинговую компанию Colliers International. Свои предложения к проекту внес и комитет по развитию туризма Смольного.

В частности, на территории памятника можно разместить конгрессно-выставочный центр и гостиницы. Возможно открытие офиса СПБ ГБУ «Городской туристско-информационное бюро».

Напомним, что власти Петербурга планируют определиться с концепцией приспособления Конюшенного ведомства до конца текущего года, собрав предложения от инвесторов.