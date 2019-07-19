Петербург определится с концепцией приспособления Конюшенного ведомства до конца года

Власти Петербурга планируют определиться с концепцией приспособления Конюшенного ведомства до конца текущего года, собрав предложения от инвесторов. Об этом заявил глава городского комитета по инвестициям Роман Голованов.

По словам господина Голованова, выставка предлагаемых концепций , открывшаяся в одном из залов Конюшенного ведомства, является началом обсуждения, это «повод заставить других инвесторов проявить интерес», сообщает «Интерфакс».

Добавим, что на выставке представлены концепции приспособления использования памятника, подготовленные компаниями «Старт Девелопмент», ООО «Группа Ярд» и ООО «Тандем Истейт», Центром выставочных музейных инициатив и Государственным музеем истории Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее власти Петербурга не исключили, что могут выделить бюджетные средства на реставрацию комплекса зданий Конюшенного ведомства.