«Они из поля зрения нашего не уходят в силу особенностей и трагичности ситуации» “Ъ” проверил, как исполняются обещания чиновников, данные после нападения на колледж в Керчи в октябре 2018 года

В Керчи на этой неделе вспоминали о погибших год назад при нападении на местный политехнический колледж. По версии следствия, 18-летний студент колледжа Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил взрыв в главном корпусе и открыл стрельбу. В результате погибли 20 человек, одна из пострадавших умерла нынешним летом. За год, прошедший после керченской трагедии, новой информации от следователей не поступало, на запрос “Ъ” о подробностях дела и ходе расследования в СКР пока не ответили. Сразу после трагедии представители различных министерств и депутаты предлагали новые ограничения и правила, однако единого стандарта охраны образовательных учреждений в стране до сих пор нет. “Ъ” проверил, что собирались сделать власти после трагедии и выполнили ли они свои обещания.

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Что обещали: Провести проверки во всех образовательных учреждениях России. По результатам дать оценку соблюдению законодательства, направленного на обеспечение безопасности учащихся

Кто обещал: Генеральная прокуратура

Что сделано: По словам генпрокурора Юрия Чайки, за 2018 год органами прокуратуры выявлено 56 тыс. нарушений закона в области охраны учебных заведений, а для их устранения внесено 18 тыс. представлений. В мае член думского комитета по образованию и науке, депутат «Единой России» Лидия Антонова обратилась к генпрокурору с просьбой вновь организовать проверки учреждений образования для повышения эффективности охраны школ. Генпрокурор ответил, что в текущем году планируется «проведение комплексной проверки образовательных организаций».

Что обещали: Правительство должно было выплатить семьям погибших в Керчи по 1 млн руб., кроме того, из Резервного фонда Крыму должны были быть выделены средства на меры соцподдержки граждан. Совмину республики было рекомендовано произвести дополнительные выплаты гражданам, получившим вред здоровью, и членам семей погибших. Также компенсации должны были получить семьи тех, кто находился при исполнении служебных обязанностей

Кто обещал: Премьер-министр России Дмитрий Медведев

Что сделано: Вице-премьер Крыма Алла Пашкунова сообщила “Ъ”, что в результате трагедии погибли 20 человек, а у 66 судмедэкспертиза установила нанесение вреда здоровью различной степени тяжести.

Всего за счет Резервного фонда совмина Крыма, по ее словам, им было выплачено 52,5 млн руб.

Семьи погибших получили по 1 млн руб., 66 пострадавших — по 500 тыс. руб. На специальный счет, который был открыт для помощи жертвам трагедии, поступило 15 552 153 руб. пожертвований. Эту сумму разделили пополам и выплатили семьям погибших (по 388 803 руб.) и пострадавшим (119 131 руб. каждому). В июне пострадавшим был признан еще один человек. Сейчас, по словам госпожи Пашкуновой, уже подготовлено распоряжение правительства Крыма о выплате ему 500 тыс. руб. и направлены соответствующие документы в правительство РФ. «Умершая (летом текущего года.— “Ъ”) — преподавательница колледжа Ольга Грищенко,— говорит Алла Пашкунова.— Пока не установлен факт следствия между причиной смерти и полученными ранениями. Это установит судебно-медицинская экспертиза. Соответствующее решение принимают следственные органы, его пока нет».

Также госпожа Пашкунова сообщила, что семьям погибших и пострадавшим за счет средств Резервного фонда правительства РФ выплачено 42 млн 860 тыс. руб. «14 человек были признаны инвалидами. Двое сейчас на повторном лечении находятся в Москве. Дети прошли реабилитацию в "Артеке". По приглашению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 41 человек ездил в Свердловскую область. Мы сделали социальный портрет каждой семьи, провели подворовые обходы. Помогали с трудоустройством, с бытовыми проблемами, которые возникали в каждой семье. Ситуацию весь год мониторили — они из поля зрения нашего не уходят в силу особенностей и трагичности ситуации»,— рассказала Алла Пашкунова.

Что обещали: Всем детям из семей, где есть пострадавшие, предоставить путевки в детские лагеря

Кто обещал: Министр просвещения РФ Ольга Васильева

Что сделано: В пресс-службе минобразования Крыма “Ъ” сообщили, что 320 студентов керченского колледжа отдохнули в «Артеке». Еще 240 человек получили путевки в лагеря ГУП РК «Солнечная Таврика».

Что обещали: Вернуть психологов в школы после трагедии в Керчи

Кто обещал: Министр просвещения РФ Ольга Васильева

Что сделано: В июле стало известно, что Минпросвещения в рамках федерального проекта «Современная школа» проводит пилотный проект в восьми регионах по организации работы психологов в школах. По словам министра Ольги Васильевой, количество психологов в учебных заведениях за последний год увеличилось на 1 тыс. человек.

Что обещали: Помочь 22 семьям учащихся Керченского политехнического колледжа перевести детей на учебу в другое место

Кто обещал: Глава Крыма Сергей Аксенов

Что сделано: В министерстве образования Крыма “Ъ” сообщили, что в итоге заявление о переводе в другие колледжи написали шесть студентов керченского политеха. Они были поддержаны необходимыми сопроводительными письмами и перевелись в другие учебные учреждения.

Что обещали: Следственной группе было поручено проверить, был ли соблюден порядок получения разрешения на оружие Владиславом Росляковым, устроившим стрельбу в колледже. Также следователи должны были проверить «происхождение взрывных устройств», которые Владислав Росляков пронес в учебное заведение, и изучить обстановку в семье Рослякова. Они должны были выяснить, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия, <…> и принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб для их предупреждения и устранения»

Что известно о напавшем на колледж в Керчи Читать далее

Кто обещал: Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин

Что сделано: На запрос о подробностях дела и ходе расследования в СКР пока не ответили.

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Что обещали: Представить в правительство России предложения по усилению охраны учебных заведений Крыма

Кто обещал: Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Что сделано: В годовщину керченской трагедии Сергей Аксенов заявил, что все учреждения образования должна охранять Росгвардия. Соответствующее обращение он направил в правительство РФ.

Что обещали: Выделить семье студента Егора Перепелкина, который погиб при нападении на Керченский политехнический колледж, 100 тыс. руб. в качестве материальной помощи (помимо средств, выделенных из бюджета)

Кто обещал: Губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Что сделано: В министерстве социальных отношений Челябинской области “Ъ” сообщили, что сумма из резервного губернаторского фонда год назад была передана семье погибшего. Еще 100 тыс. руб. были выделены семье Егора Перепелкина из городского бюджета Челябинска в рамках программы социальной поддержки населения.

Что обещали: Ввести должность специалиста по социальным сетям, который бы мониторил профили детей, мог отслеживать их состояние и заметить, если ученик находится в депрессии или одинок

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Кто обещал: Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

Что сделано: Должность не была введена. При этом в октябре Владимир Путин поручил правительству обеспечить регулярное проведение исследований особенностей поведения молодежи в интернете.

Что обещали: Разрешить правоохранительным органам ускоренно блокировать побуждающие молодежь к насилию группы в интернете — так называемые «колумбайн-сообщества»

Кто обещал: Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Что сделано: Госдума приняла закон, согласно которому склоняющие несовершеннолетних к насилию «колумбайн-сообщества» будут попадать в реестр запрещенных сайтов, после чего доступ к ним будет ограничен.

Что обещали: «Серьезно усилить контроль» в сфере оборота оружия. Росгвардия должна подготовить предложения, «в том числе и законодательного характера»

Кто обещал: Президент РФ Владимир Путин

Что сделано: Росгвардия подготовила поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия. В частности, его владельцев планируется обязать в трехдневный срок информировать Росгвардию о своем приезде с оружием в другой город. Разработчики поправок полагают, что «данная мера позволит обеспечить надлежащий контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения».

Александра Яхонтова; Вадим Никифоров, Симферополь; Юлия Сасевич, Новосибирск; Карина Кальярова, Челябинск