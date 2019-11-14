«Единственная защита болельщика — это порядочное имя компании»

На матч Россия—Бельгия, который пройдет в Санкт-Петербурге, проданы все билеты. Об этом неоднократно сообщали российские СМИ. При этом у перекупщиков в наличии есть любые варианты документа. Во сколько обойдется посещение встречи российской и бельгийской сборных? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Игроки сборной России по футболу вновь в статусе звезд: после тренировок в Сочи, где команда готовиться матчу с Бельгией, одна автограф-сессия следует за другой. Еще бы — команда досрочно попала на Евро-2020, а впереди встреча с лучшей сборной планеты по версии рейтинга FIFA. Увидеть эту встречу хотят многие, но купить билеты в кассе или на официальном сайте уже нельзя. Перекупщики же, пользуясь ажиотажем, просят за них серьезные деньги.

Одна из известных интернет-компаний по продаже билетов на различные мероприятия озвучила такие цифры: «Сейчас цены начинаются от 3,5 тыс. руб. — это на трибуны за воротами. Если рассматривать VIP-сектор, возможно два билета как раз есть с рестораном — 35 тыс. будет один стоить. Есть по центру — они 10 тыс. Есть, например, отдельная ложа — по 25 тыс. Есть центральная — это прямо откуда выходят футболисты — два места по 13 тыс. будут».

И тут возникает вопрос к Российскому футбольному союзу: а как, собственно, эти официальные билеты попали в руки перекупщиков? В главной футбольной организации страны на эту тему, по понятными причинам, говорить не хотят, хотя и так понятно, что борьба с последними проиграна, рассказал “Ъ FM” юрист компании «Концерт.ру» Сергей Кондратьев: «Несмотря на то, что были внесены изменения в законодательство, например, как билеты в тот же самый “Большой театр” продавались, так же они и продаются, то есть у спекулянтов. Все эти системы фактически обречены на провал.

Один билет в одни руки по паспорту — тогда да, контроль будет обеспечен».

Естественно, обращаясь к перекупщикам, мы с вами рискуем. Сейчас, когда оплата билета происходит дистанционно, а сам документ приходит на почту, есть вероятность нарваться на поддельный квиток. Еще свежа в памяти скандальная ситуация с фейковыми билетами на матч «Локомотив»—«Ювентус», но когда я озвучил свои тревоги представителю одного билетного агентства, мне буквально рассмеялись в ответ: «Вы же понимаете, что, если бы у нас были клиенты, которые от нас не попали на стадион, нас здесь, скажем так, не было бы, правильно? У нас все заходят и на стадион, и со стадиона выходят. То есть таких проблем у нас нет — в этом плане нет смысла переживать».

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Так что единственная защита болельщика при такой покупке — это порядочное имя компании, которая перепродает билеты по завышенной цене. Правда, нужно понимать: если матч вдруг по тем или иным причинам не состоится, то вам вернут только номинальную стоимость билетов. К счастью, с футбольными встречами подобное происходит нечасто.

Матч Россия—Бельгия пройдет в ближайшую субботу в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20:00. Прямую трансляцию с «Газпром Арены» будет вести «Первый канал».