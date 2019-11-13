«Если мы не проиграем, это будет достижение для нашей команды» Владимир Осипов — о шансах России в игре с Бельгией

Сборная России по футболу готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино. Тренировки проходят в Сочи. Наша команда досрочно обеспечила себе право выступать в финальной части чемпионата Европы, и в игре с бельгийцами решится вопрос, кто займет первое место в группе I — Россия или Бельгия. Подробности у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Расклад прост: чтобы стать первыми, российские футболисты должны выигрывать у Бельгии либо со счетом 2:0, либо с разницей в три или более мячей, 4:1, например. Невозможно, скажете вы? Но полузащитник сборной России Александр Ерохин с вами не согласится. После тренировки на вопрос, возможно ли обыграть бельгийцев с нужным для нашей сборной счетом, Ерохин ответил так: «Я думаю, что возможно. Естественно, с сегодняшнего дня у нас начнутся теоретические занятия, тренеры подскажут, как и что.

Понятно, что игроки высококлассные.





Но я думаю, будет и определенная тактика, и мы будем знать, как действовать, чтобы добиться того результата, который нас устроит».

На браваду это не похоже, просто наши ребята искренне верят, что бельгийцев можно обыгрывать, и это круто. Не бояться футбольных грандов важно. Сыграть с бельгийцами на равных тоже. Критики сборной не раз говорили, что после чемпионата мира, как только команда Черчесова попадала на серьезного соперника, то о победе можно было забыть. Тем же бельгийцам в отборочном турнире Евро-2020 россияне проиграли 1:3. С одной стороны, понятно, это Бельгия, где игроки выступают за ведущие европейские клубы. С другой, осадочек остался.

А сейчас идеальная история: функциональные игроки готовы, в лазарете команды пусто, даже Александр Головин, который не принимал участия в первых тренировках, к началу встречи с бельгийцами будет в строю, заверил журналистов врач сборной России Эдуард Безуглов: «Мы вчера сделали обследование, слава богу, значимых проблем не увидели. Я надеюсь, что уже в ближайшие дни он приступит к тренировкам и в игре с Бельгией мы его увидим. Сейчас сборная находится в достаточно хорошем состоянии, поэтому мы надеемся, что в игре с Бельгией сможем показать свой максимум для месяца ноября в России».

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Что означает фраза «показать свой максимум для ноября», выяснить не удалось. Но позволит ли эта планка обыграть Бельгию, если реально смотреть на вещи? На этот вопрос далеко не все отвечают положительно. Даже ничья будет для российских футболистов мега-достижением, рассказал “Ъ FM” футбольный эксперт, обозреватель Константин Клещев: «Если вспомнить о том, что сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге FIFA, то на бумаге шансов, конечно, у нас нет. Но с учетом того, что матч проходит дома при горячей поддержке публики и психологический груз не давит на нашу команду, то, конечно, шансы появляются.

Все же бельгийцы по классу, как командному, так и индивидуальному, конечно, нас превосходят.

И если мы не проиграем, то это будет уже большое достижение для нашей команды».

Бельгия — фаворит. С этим не поспоришь. То же самое, правда, говорили и перед матчем с испанцами на чемпионате мира, помните? А сейчас поддержка у сборной России будет не хуже. Все билеты на «Газпром Арену» проданы, а это значит, нашу команду будут гнать вперед больше 60 тыс. болельщиков. Вот и посмотрим, на что способна команда Черчесова с серьезным соперником в идеальных условиях.

Матч «Россия»—«Бельгия» пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 20:00.