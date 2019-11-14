Власти Алтайского края выделят деньги селу после визита Дмитрия Медведева

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил выделить из краевого бюджета 20-25 млн руб. на восстановление горячего водоснабжения села Санниково в Первомайском районе, сообщили в пресс-службе краевого правительства. С этой проблемой местная жительницы Татьяна Кадукина накануне пожаловалась премьер-министру России Дмитрию Медведеву во время его визита в село.

Минстрой Алтайского края пообещал взять проблему на особый контроль. По словам главы Первомайского района Александра Иванова, все работы планируют завершить до конца 2020 года. «Требуется модернизация газовой котельной, перекладка системы горячего водоснабжения. В рамках действующего законодательства будет проведена разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, конкурсные процедуры»,— сказал районный глава во время рабочего совещания с губернатором.

Напомним, 13 ноября Дмитрия Медведев во время своего рабочего визита в Сибирь посетил село Санниково. К нему обратилась Татьяна Кадукина, которая попросила помочь с давней проблемой: с 2016 года в трех многоквартирных домах села нет горячей воды, несмотря на имеющееся решение суда. Краевое управление Следственного комитета России начало проверку информации.

Илья Галагуз