Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев: строить школу на улице Берша в Ижевске не на что

На заседании Госдумы РФ, где обсуждались изменения в федеральный бюджет 2019 года, депутат от Удмуртии Андрей Исаев обсудил проблему недостроев, образующихся в регионах из-за недостаточного финансирования. В качестве примера он привел строительство школы на ул. Архитектора Берша в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Господин Исаев отметил, что федеральный центр предоставил недостаточно средств на возведение школы — их хватило лишь на 50% от всего объема работ. «Школа построена наполовину. Все. Деньги использованы. Строить дальше не на что. То есть получается, что мы с вами осознанно омертвляем средства, понимая, что строительство приостановится»,— добавил депутат Госдумы. Выслушав выступление Андрея Исаева, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой обратить внимание на обозначенную ситуацию в Удмуртии.

Напомним, что строительство школы на 1,22 тыс. учащихся на ул. Архитектора Берша в Ижевске началось в феврале 2019 года. Сейчас выполняются работы по устройству второго этажа здания. Стоимость строительно-монтажных работ — 759 млн руб. Объект планируют сдать в 2020 году.