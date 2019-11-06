Школу №20 имени Михаила Калашникова в Ижевске планируют сдать к весне 2020 года

Новый корпус школы №20 имени Михаила Калашникова планируют сдать к весне 2020 года. На данный момент в здание уже заведено отопление и выполняется внутренняя отделка, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Новая школа рассчитана на 825 мест, стоимость строительно-монтажных работ — 350 млн руб.

«Это будет абсолютно новая школа не только с точки зрения проекта, но и по технологическому оснащению. Школа на ул. Леваневского, имеющая технический профиль, к новоселью получит цифровые лаборатории, современный станочный парк, 3D принтеры и многое другое»,— отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Отметим, что в Ижевске также строится трехэтажная школа на ул. Архитектора Берша, рассчитанная на 1,22 тыс. человек. Сейчас выполняются работы по устройству второго этажа здания. Стоимость строительно-монтажных работ — 759 млн руб. Объект также планируют сдать в 2020 году.