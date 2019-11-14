Чемпиона мира по тайскому боксу застрелили в Москве

Столичный СКР возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ) после того, как 40-летнего мужчину застрелили вечером 13 ноября на Нахимовском проспекте. Погибший — трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Личность погибшего агентству подтвердила официальный представитель московского СКР Юлия Иванова.

«Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов, в том числе в голову, и скрылся»,— сказал источник агентства. Telegram-канал Mash ранее сообщал, что господина Боляна расстреляли из пистолета с глушителем на парковке возле его дома, тело нашли возле принадлежащего ему автомобиля Infiniti.

Следователи допускают, что убийство господина Боляна может быть связано с бизнесом. Согласно данным «Картотека.ру», он был гендиректором ООО «Карат», связанного со сферой спорта. «Рассматриваются различные версии убийства, в том числе связанная с предпринимательской деятельностью»,— сказал госпожа Иванова.