Глава ростовского УФСИН является единственным фигурантом дела

Руководитель управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев — единственный задержанный и арестованный фигурант дела о разглашении гостайны (ч. 1 ст. 283 УК), сообщил ТАСС адвокат господина Даххаева Александр Заманский.

«Он один. Информация, данная многочисленными СМИ о какой-то группе, является недостоверной. Он один»,— сказал господин Заманский.

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал, что начальника ГУ ФСИН задержали вместе с его заместителями и подозревают в разглашении гостайны (ч. 1 ст. 283 УК), а потом им могут инкриминировать и совершение преступлений коррупционной направленности. О других подробностях дела неизвестно.

Муслим Даххаев был назначен начальником областного управления ФСИН указом президента от 5 июля 2018 года. До этого он на протяжении года исполнял обязанности главы этого управления. В 2005 году был назначен на должность начальника управления ФСИН России по Республике Дагестан. Указом президента награжден орденом Мужества.

Подробнее о задержании госслужащего — в материале “Ъ” «Генерал будет хранить тайны в СИЗО».