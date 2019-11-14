Обострился конфликт акционеров по вопросу о ликвидации ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»

Компания «Носенкор лимитед» (структура «Группы Агроком» Ивана Саввиди) обратилась в ростовский арбитражный суд с заявлением, что ее незаконно не допустили к участию в собрании акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», на котором планировалось рассмотрение вопроса о добровольной ликвидации акционерного общества. В иске указано, что в сентябре совет директоров акционерного общества объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой «О добровольной ликвидации ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», а впоследствии объявил, что собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума (был представлен протокол, зафиксировавший, что в голосовании приняли участие лишь 40,1% голосующих акций общества). После этого Совет директоров ОАО назначил на 22 ноября повторное собрание с той же повесткой.

«Группа Агроком» настаивает на сохранении компании. По ее утверждению, кворум на собрании был, так как она представила на голосование свои 53% голосующих акций, которые были незаконно не учтены счетной комиссией собрания. Истец требует, чтобы суд отменил решение об отсутствии кворума, а также признал неправомерным объявленный советом директоров созыв повторного собрания акционеров. В группе отмечают, что в случае, если она опять не будет допущена к участию в собрании, «Аэропорты регионов» смогут принять решение о ликвидации ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», так как кворум для повторного собрания по закону составляет всего 30% голосов.

Подробнее о конфликте акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» — в материале “Ъ-Юг” «Спор в мажоритарных тонах»

Сергей Иванов