Спор в мажоритарных тонах

«Группа Агроком» Ивана Саввиди, владеющая 53% ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», обратилась в арбитражный суд с заявлением, что ее незаконно не допустили к участию в собрании акционеров. Собрание должно было рассмотреть вопрос о добровольной ликвидации ОАО, внесенный по инициативе другого крупного акционера «Аэропорты регионов» (41%). Если истцу не удастся доказать свою позицию, то на повторном собрании акционеров этот вопрос может быть решен при кворуме в 30% акций.



В картотеке ростовского арбитража в среду появилась информация о подаче компанией «Носенкор лимитед» (структура «Группы Агроком») искового заявления к ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». «Группа Агроком» через свои структуры (в том числе «Носенкор лимитед») является мажоритарным акционером ОАО.

ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» являлось эксплуатантом старого ростовского аэропорта, который распоряжением Правительства РФ был закрыт в 2018 году. Вся авиационная деятельность из него была переведена в новый аэропорт «Платов», с нуля построенный «Аэропортами регионов». Пакетом акций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» в размере 40,1% распоряжается компания «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга). В совете директоров ОАО представители этой компании составляют большинство.

Как следует из искового заявления, в сентябре совет директоров акционерного общества объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой о добровольной ликвидации ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Формой проведения собрания было определено заочное голосование в срок до 16 октября. Спустя некоторое время после этой даты ОАО объявило, что собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума. Был представлен протокол, зафиксировавший, что в голосовании приняло участие лишь 40,1% голосующих акций общества. После этого Совет директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» объявил о созыве повторного собрания акционеров с той же повесткой — о добровольной ликвидации общества.

«Группа Агроком» не согласилась с информацией об отсутствии кворума (должен составлять более 50%). В своем исковом заявлении она указала, что представила на голосование свои 53% голосующих акций, что зафиксировано нотариусом. Эти акции были незаконно не учтены счетной комиссией собрания, считают в «Группе Агроком». Она требует, чтобы суд отменил решение об отсутствии кворума, а также признал неправомерным объявленный советом директоров созыв повторного собрания акционеров.

Ранее “Ъ-Юг” писал, что крупнейшие акционеры конфликтуют в связи с разногласиями относительно будущего ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». «Аэропорты регионов» считают необходимым ликвидировать ОАО в связи сокращением его доходности, а «Группа Агроком» настаивает на сохранении компании. Проведение повторного собрания акционеров совет директоров назначил на 22 ноября. В «Группе Агроком» отмечают, что кворум для повторного собрания акционеров по закону составляет всего 30% голосов. Таким образом, в случае, если группа опять не будет допущена к участию в собрании, «Аэропорты регионов» смогут принять решение о ликвидации ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». «Убедившись в том, что общее собрание акционеров не примет решение о добровольной ликвидации, органы управления ОАО решили прибегнуть к мошенническим действиям»,— говорится в иске «Группы Агроком».

В «Аэропортах регионов» не стали комментировать ситуацию.

По мнению партнера юридической компании «НАФКО» Павла Иккерта, «Группе Агроком» необходимо доказать, что ее голоса были должным образом зарегистрированы перед собранием. «Не исключено, что имела место техническая ошибка. Если это так, то решение о назначении повторного голосования по тому же вопросу будет отменено, а голоса пересчитаны»,— говорит Павел Иккерт.

Вадим Водолазов