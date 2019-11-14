Администрацию Киришского района Ленобласти возглавил Олег Дмитриев

Новым главой администрации Киришского муниципального района Ленинградской области назначен Олег Дмитриев. Он признан победителем конкурса на замещение вакантной должности, его кандидатуру поддержало большинство депутатов муниципального совета, сообщается на сайте районной администрации.

Господин Дмитриев является беспартийным. В 2012-2017 годах он возглавлял Киришскую городскую прокуратуру. В октябре 2017 года вышел в отставку, затем работал в должности ведущего юрисконсульта правового управления ООО «Кинеф».

Контракт с Олегом Дмитриевым будет подписан в ближайшее время.