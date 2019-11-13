В работе Instagram произошел сбой

Пользователи жалуются на сбои в работе социальной сети Instagram, сообщает сервис Downdetector. Проблемы ощущаются в ряде стран, среди них США, Великобритания, Германия и другие.

Большинство пользователей испытывают проблемы с новостной лентой. У некоторых возникают трудности с публикацией постов. Также есть жалобы на работу сайта.

13 ноября пользователи Instagram по всему миру уже жаловались на сбои. Неполадки ощущались в США, Мексике, Великобритании, Франции, Португалии, Германии, Греции, Польше и России.