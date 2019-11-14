Не смогли свалить

Региональный оператор ТКО, госпредприятие «Теплоэнерго», все же получит субсидии в 2020 году — на сумму почти 700 млн руб. Ранее выделение госпомощи компании, начавшей работу в качестве оператора в этом году и уже получившей из бюджета свыше 1 млрд руб., не предполагалось. Субсидии потребовались оператору в связи со снижением объемов обрабатываемых отходов. Предложение вызвало серьезные замечания со стороны контрольно-счетной палаты.



Проект поправки по поводу оператора ТКО представил на рабочей группе по подготовке краевого бюджета ко второму чтению депутат заксобрания Илья Шулькин. По его словам, возмещение недополученных доходов КГУП планируется за счет увеличения региональных доходов от уплаты налога на прибыль организаций.

Господин Шулькин пояснил, что, согласно первоначальному плану, ПКГУП «Теплоэнерго» должно было обработать 705 тыс. тонн твердых отходов, при этом доход предприятия планировался в размере более 3,738 млрд руб. Но, по прогнозам, в 2019 году объем обработанных отходов составит всего 574 тыс. тонн.

«Это разница в 130 тыс. тонн, поэтому у нас сейчас два выхода: либо изменить тариф в сторону увеличения, либо субсидировать выпадающие доходы в 2020 году». Всего, согласно проекту поправки, на помощь «Теплоэнерго» планируется направить 693,139 млн руб.

Напомним, осенью прошлого года ПКГУП «Теплоэнерго» был выбран региональным оператором по обращению с ТКО. Учредителем предприятия является региональное министерство ЖКХ. Уставный капитал — 34,97 млн руб. По данным СПАРК, чистый убыток по итогам 2018 года — 1,764 млн руб. В конце 2018 года на работу «Теплоэнерго» из краевого бюджета было выделено 352 млн руб. на покрытие убытков оператора от начала операционной деятельности. По итогам первого квартала компания еще запросила субсидий — на сумму 699 млн руб. Еще 115 млн руб. ГУП попросило на покупку мусорных баков.

Проект вызвал замечания у контрольно-счетной палаты Пермского края. Как отметил председатель ведомства Геннадий Тушнолобов, в постановлении правительства РФ №603, которое регламентирует порядок предоставления субсидий, возможно только после представления оператором расчета размера недополученных доходов в орган регулирования. Сейчас, по его данным, такого расчета нет. Министр ЖКХ Александр Шицын пояснил, что расчет в действительности подготовлен. «Нам его не дали»,— заявил господин Тушнолобов.

Другие депутаты — члены рабочей группы напомнили, что губернатор Максим Решетников поручил изменить принцип формирования тарифа для граждан, заложив в его основу не площадь квартиры, а количество «мусоропроизводителей». Поэтому как рассчитывать выпадающие доходы «Теплоэнерго» после внесения этих изменений — непонятно.

На это Илья Шулькин ответил, что, согласно законодательству, в основу расчета можно закладывать только тот тариф, который принят на данный момент. Также он отметил, что возмещение будет происходить на основе ежеквартальных отчетов, которые будет представлять ГУП. «Если сумма выпадающих доходов будет в какой-то период снижаться и мы посчитаем, что субсидия избыточна, то она просто не будет предоставляться»,— заключил он.

«Да мы не против помогать, но пока многие вопросы еще не отрегулированы. Мы готовили целый ряд предложений, которые пока не учтены. До сих пор нет соглашения между регулирующим органом и оператором»,— ответил председатель КСП.

Председатель инфраструктурного комитета Виктор Плюснин напомнил, что решение о субсидировании деятельности регоператора принимается не в первый раз: «Нас уже убеждали, что в следующий раз деньги не понадобятся, но все изменилось». По мнению господина Плюснина, КСП должна провести проверку деятельности «Теплоэнерго». Он считает, что аудиторы должны изу­чить, каким образом формируется расходная часть деятельности оператора. «Сейчас основная часть — это оплата деятельности перевозчиков мусора. До сих пор на мусорных полигонах не установлены весы, сколько они туда привозят — непонятно, но соответствующие методики расчета есть»,— рассказал Виктор Плюснин. Он предложил проголосовать за выделение субсидии, но занести в протокол пункт о необходимости проверки регоператора КСП в начале следующего года. «Она намечена на середину года, но это будет уже поздно»,— считает депутат.

«В плане такая проверка есть, но по заказу других органов»,— заинтриговал участников рабочей группы Геннадий Тушнолобов.

В итоге депутаты проект изменений в бюджет поддержали с учетом пожеланий о проведении проверки ПКГУП «Теплоэнерго».

В ПКГУП «Теплоэнерго» с претензиями, касающимися методик расчета расходов и объема обрабатываемых ТКО, не согласились. На предприятии говорят, что в договорах с перевозчиками указан объем используемого контейнерного парка и точки их размещения. «Кроме того, объем ТКО проверяется непосредственно перед ввозом на полигон. Еще один механизм контроля — сверка маршрутных листов с данными GPS-трекеров, которыми оснащены машины. Так что система прозрачная и все в соответствии с законодательством».

Дмитрий Астахов