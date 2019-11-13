Начальника ростовского управления ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал начальника управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщили в суде. Он обвиняется в разглашении сведений, содержащих гостайну.

«Заключен под стражу»,— сообщили журналистам в суде (цитата по «Интерфаксу»). Вопрос о мере пресечения задержанному рассматривался в закрытом режима. Участники процесса от комментариев отказались.

Напомним, начальник ростовского управления ФСИН Муслим Даххаев и несколько его заместителей были задержаны сегодня, 13 ноября, по подозрению в коррупции и разглашении гостайны. Подробности дела пока неизвестны.

Муслим Даххаев был назначен начальником областного управления ФСИН указом президента от 5 июля 2018 года. До этого он на протяжении года исполнял обязанности главы этого управления. В 2005 году был назначен на должность начальника управления ФСИН России по Республике Дагестан. Указом президента награжден орденом Мужества.

Подробнее о задержании госслужащего — в материале “Ъ” «Генерал будет хранить тайны в СИЗО».