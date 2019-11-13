Руководство ростовского УФСИН задержано по подозрению в разглашении гостайны

Сотрудники ФСБ задержали начальника УФСИН России по Ростовской области генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева, его заместителей и других сотрудников ведомства, сообщают СМИ.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил «Интерфаксу», что они задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. «Можно прогнозировать, что им будут предъявлены статьи, связанные с коррупцией»,— добавил господин Максименко.

Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, руководителей ФСИН сейчас допрашивают в управлении ФСБ по Ростовской области.

В пресс-службах ФСИН и ФСБ на телефонные звонки “Ъ” не ответили.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону