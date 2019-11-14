Мигрантам строят конкуренцию

Саратовское правительство хочет увеличить поступления в бюджет от иностранных рабочих. В региональное заксобрание внесен проект закона, согласно которому коэффициент, отражающий особенности рынка труда в Саратовской области, предлагается увеличить до 1,852. Власти считают, что это поможет повысить конкурентоспособность саратовцев в сравнении с трудовыми мигрантами, работающими в регионе. В случае принятия законопроекта последние будут ежемесячно уплачивать налог в региональный бюджет в размере 4029,21 руб., что почти соответствует среднему НДФЛ по области. Предприниматели считают, что такие меры приведут к оттоку трудовых мигрантов и обострению «кадрового голода» в области, которая и так выступает донором рабочей силы для столицы.

Правительство Саратовской области предлагает увеличить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, до 1,852. Он является составляющей для определения налоговой нагрузки на иностранных граждан. Предполагается, что изменения приблизят налоговую нагрузку на трудовых мигрантов к нагрузке граждан РФ — 13% от средней заработной платы, что будет способствовать увеличению конкурентоспособности последних на рынке труда «в отношении специальностей, в том числе не требующих высокой квалификации», считают в областном правительстве.

Механизм расчета суммы ежемесячного фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранцев, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, подлежит индексации на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, и на коэффициент-дефлятор. Сейчас, прибыв в Россию, гастарбайтер оформляет патент и каждый месяц уплачивает в региональный бюджет фиксированную сумму в виде налога с дохода (не менее 1,2 тыс. руб.). В Саратовской области размер авансового платежа по НДФЛ для иностранцев составляет 3652 руб. В случае принятия законопроекта выплаты с каждого иностранного рабочего составят 4029,21 руб. и будут всего на 66 копеек ниже среднего НДФЛ для саратовцев, сообщила на заседании комитета по социальной политике Саратовской областной думы заместитель министра занятости, труда и миграции по Саратовской области Наталья Жуковская. По ее словам, в январе — октябре этого года иностранцы получили 6,5 тыс. патентов для работы в регионе, за счет чего в областную казну поступило 160 млн руб. налога. Это чуть больше, чем в 2018 году. По словам профильного министра Наталии Кривицкой, ежегодно приток трудовых мигрантов в регион ожидается на уровне 8 тыс. человек. Таким образом, благодаря повышению коэффициента областной бюджет может получить до 35 млн руб. в год дополнительно.

В 2018 году в Саратовской области коэффициент был установлен на уровне 1,696, на 2019 год — 1,760. В этом году для Москвы он составляет 1,729, для Орловской области — 1,77, для Севастополя — 1,934.

Законопроект внесен в облдуму. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы принимаются в срок до 19 ­ноября.

Руководитель группы компаний «Подъем», член совета регионального отделения «Опоры России» Роман Репин считает, что новый закон, если его примут, может «отбить желание» у трудовых мигрантов приезжать в Саратовскую область, которая и так испытывает дефицит кадров.

«Как бывает бег ради бега, а не ради результата, так же этот законопроект, скорее всего, вносится ради самого законопроекта. На мой взгляд, он больше вреден, чем полезен. Известно, что Саратовская область — донор Москвы по кадрам. Как только какой-либо специалист выходит на более чем средний уровень, он уезжает в столицу, будь то юрист, бухгалтер или кто-то еще. Мы могли бы восполнять дефицит кадров за счет трудовых мигрантов, но правительство Саратовской области, по-видимому, этого не хочет. Вы видите трудовых мигрантов на улицах Саратова? Я — нет. Они в основном задействованы в сезонных работах — это дорожное и сельское хозяйство. Но их потенциал можно было бы использовать, к примеру, и в благоустройстве»,— считает господин ­Репин.

По его мнению, подобные законопроекты могут либо вообще отбить у мигрантов желание трудиться в регионе, либо способствовать их уходу «в тень».

Марина Ковалева