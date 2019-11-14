Полям «Кубани» сложили цену

В ходе банкротства футбольного клуба «Кубань» оценщик определил стоимость недвижимого имущества банкрота — тренировочная база в Краснодаре оценена в 356 млн руб. Основную ценность актива создают два участка площадью 4,5 га, на которых располагаются пять футбольных полей, а также помещения для игроков и персонала. По оценке экспертов, участки могут быть проданы под жилищное строительство по общей цене в пределах 250 млн руб. Но не исключается и возможность сохранения тренировочной базы, если у футбольного клуба «Кубань» появится новый владелец.



Конкурcный управляющий НАО ФК «Кубань» Евгений Слушкин опубликовал отчет об оценке недвижимого имущества банкрота, документ размещен в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Футбольному клубу «Кубань» на праве собственности принадлежит тренировочная база в Краснодаре, рыночная стоимость которой определена в 356 млн руб., говорится в документе.

Основная тренировочная база ФК «Кубань», на которой команда тренировалась более 15 лет, включает пять футбольных полей площадью от 4 до 11 тыс. кв. м, трибуны на 90 мест, а также помещения для игроков и обслуживающего персонала. По данным оценщика, активы используются по назначению и находятся в удовлетворительном техническом состоянии, износ зданий и сооружений составляет в среднем 40%.

Здания оценены в 54 млн руб., два смежных участка общей площадью 4,5 га — в 312 млн руб. Оба участка предназначены для размещения объектов физической культуры и спорта, говорится в отчете оценщика.

Футбольный клуб «Кубань», ранее игравший в Российской футбольной премьер-лиге, а также в Футбольной национальной лиге (первый дивизион), утратил профессиональный статус в мае 2018 года, когда Российский футбольный союз отказал «Кубани» в выдаче лицензии на сезон-2018/19 первенства Футбольной национальной лиги из-за крупной задолженности. «Кубань» на ближайшие два года лишилась права на свое традиционное название и эмблему, сейчас команда называется «Урожай». Владельцы клуба – Фонд госимущества Краснодарского края (25%) и ЗАО «ИСК-Инвест» (75%, компания связана с бизнесом Олега Мкртчана, владельца холдинга «Индустриальный союз Донбасса»). В декабре 2018 года клуб был признан несостоятельным, сумма долга превысила 3 млрд руб.

Конкурсный управляющий Евгений Слушкин на вопрос “Ъ-Юг” о текущей ситуации в клубе и о перспективах продажи имущества ответил: «Без комментариев».

По оценке экспертов, у футбольного клуба с длинной историей и традициями («Кубань» начала играть в 1928 году) есть шансы на возрождение и на сохранение принадлежащих ему спортивных объектов. «Футбольные клубы традиционно являются привлекательной покупкой для определенного круга инвесторов,— отметил Алексей Коренев, аналитик группы компаний «Финам».— Все зависит от того, на каких условиях будет продаваться имущество клуба: будет ли оно выставлено на торги единым лотом со всей имеющейся инфраструктурой, или реализация будет проходить по частям, предусмотрены ли какие-либо дисконты. В целом интерес к такому активу определяется экономической ситуацией в стране и, соответственно, настроением инвесторов совершать покупки, не всегда очевидные с точки зрения возможного дохода от них».

Роман Домащенко, управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры», напротив, считает, что тренировочная база клуба «Кубань» может представлять интерес для покупателя только в случае реализации на участке проекта жилищного строительства. «Целевое назначение территории можно изменить в течение года, генеральный план Краснодара не запрещает строить на этой территории высотные жилые дома, поэтому, я думаю, активом заинтересуются девелоперы»,— говорит собеседник Ъ-Юг. По его мнению, названная оценщиком цена несколько завышена, актив может быть продан за 250 млн руб.

Анна Перова, Краснодар