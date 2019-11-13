На ЗСД закроют съезд на Новое шоссе

В Петербурге из-за ремонтных работ на северном участке Западного скоростного диаметра временно закроют один из съездов.

Как сообщили в пресс-службе компании «Магистраль северной столицы», 15 ноября, в период с 01:00 по мск до 05:00 по мск, в связи с ремонтом дорожного покрытия будут закрыты съезд с ЗСД на Новое шоссе и въезд с Нового шоссе на магистраль.

Кроме того, с вечера 15 ноября до утра 19 ноября ограничат движение по левой полосе на участке перед вантовым мостом через Корабельный фарватер при движении в южном направлении. На участке в районе развязки ЗСД с Краснопутиловской улицей, при движении в южном направлении, ограничат для движения крайнюю левую полосу с 23:59 15 ноября до 23:59 по мск 16 ноября.