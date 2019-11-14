Кошелек Петербурга растолстел

Петербургским депутатам начали поступать губернаторские поправки к бюджету на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. Доходная часть выросла почти до 675 млрд рублей в 2020 году, до 739 млрд рублей — в 2021-м и до 794 млрд рублей — в 2022-м. По мнению губернатора, налоговые поступления от физических лиц, в сравнении с прежней редакцией законопроекта, упадут на 2,5 млрд рублей в 2020 году, но при этом налоговые поступления от прибыли организаций вырастут на 2,3 млрд рублей.

Увеличение доходной части городского бюджета обусловлено ожиданиями роста поступлений из федерального бюджета: в 2020 году прибавится почти 5 млрд рублей. С учетом остальных аспектов губернаторская поправка предусматривает рост доходов в 2020 году на 10,2 млрд рублей, в 2021-м — на 16,8 млрд рублей, а в 2022-м на 30,8 млрд рублей.

Резкое изменение доходной части петербургского бюджета в 2022 году обусловлено предполагаемой щедростью федерального бюджета. Губернатор уверен, что в 2022-м городу выделят дополнительно 17,8 млрд рублей (в сравнении с прошлой редакцией).

Рост также наблюдается и в расходной части бюджета. В 2020 году расходы вырастут еще на 26,3 млрд рублей и составят 730,7 млрд рублей, в 2021 — 783,2 млрд рублей (рост на 24,8 млрд), а в 2022 — 794 млрд рублей (рост на 36 млрд). За счет перераспределения и дополнительных средств будут увеличены траты на развитие транспортной инфраструктуры — 14,2 млрд рублей, из которых около 11 млрд пойдут на реализацию транспортной реформы. Также дополнительные 4,3 млрд рублей направят на развитие образования, а 2,7 млрд — на развитие здравоохранения.

Расходы на обслуживание внутреннего долга Петербурга снизятся на 2,5 млрд рублей. Кроме того, планируется снижение субсидирования на перевозки в общественном транспорте пассажиров и их багажа в общей сложности более чем на 2,9 млрд рублей. Также будут урезаны страховые взносы на ОМС (на 264,6 млн рублей) для неработающего населения, что связано с «уточнением расчетов». Кроме того, сократится и субсидирование высокотехнологичной помощи (не включена в ОМС) на 9,5 млн рублей. В связи с увеличением дотаций из федерального бюджета сократятся расходы на предоставление региональной доплаты к пенсии (1,8 млн рублей). Также город уменьшает объемы заимствований, в связи с чем сократятся расходы на обслуживание внутреннего долга на 2,5 млн рублей.

Дополнительные 224 млн рублей в 2020 году должен получить петербургский избирком, который ранее просил 490 млн рублей на реформирование избирательной системы. В ее рамках ГИК намеревается упразднить муниципальные избиркомы и передать их полномочия территориальным.

Масса изменений в губернаторской поправке не будет обсуждаться на заседании ЗакСа 20 ноября. Парламентарии не могут задавать вопросы губернатору и изменять поправку частично. Они могут голосовать только за нее или против.

Олег Дилимбетов