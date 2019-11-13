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Google начнет открывать банковские счета

Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal. Проект под рабочим названием Cache будет запущен в 2020 году при поддержке банка Citigroup и кредитного союза Стэнфордского университета.

WSJ поговорила с главой платежных сервисов Google Цезарем Сенгуптой, который отметил, что корпорация собирается активно работать с финансовыми институтами, оставив им финансовую сторону проекта. «Наш подход состоит в том, что мы будем тесно сотрудничать с банками и финансовой системой. Может быть, это несколько более длинный путь, но и более устойчивый»,— заявил господин Сенгупта. Открываемые расчетные счета будут маркироваться брендами банков, с которыми сотрудничает корпорация, а не ее собственным.

Многие технологические корпорации все активнее предлагают банковские услуги и развиваются в финансовой сфере. Так, например, Apple совместно с банком Goldman Sachs представила проект по выпуску собственных карт, Amazon также ведет переговоры с J.P. Morgan, собираясь предоставить своим клиентам возможность открытия расчетного счета, а Facebook хочет запустить собственную криптовалюту.

Как заявил телеканалу CNBC сенатор Марк Уорнер, он обеспокоен подобными инициативами, будь то Libra или предложение Google, «когда технологические платформы-гиганты выходят в новую сферу до того, как там появляются какие-либо регуляторные нормы». «Потому что, как только они туда войдут, вывести их оттуда станет практически невозможно»,— считает он.

Яна Рождественская


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