В Госдуму внесен законопроект о запрете использовать спецдекларации в суде

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов (так называемые спецдекларации), и использовать их в рамках уголовного преследования. Ранее президиум Верховного суда России поддержал декларантов.

«Законопроектом предлагается в части 2 статьи 75 УПК прямо предусмотреть, что изъятая декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства»,— говорится в проекте закона, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы — главы думских комитетов по госстроительству и законодательству и по бюджету и налогам Павел Крашенинников и Андрей Макаров. По его мнению, новый механизм снизит риски, связанные с возможными ограничениями использования российских капиталов за рубежом, а также обеспечит формирование благоприятного делового климата в стране.

Напомним, поводом для дискуссий о гарантиях декларантов стало уголовное преследование бизнесмена Валерия Израйлита, основанием для которого, в частности, стали сведения, указанные в его декларации. На основании этих сведений в обвинении появилась ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Эта статья предусматривает штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет.

О том, как Верховный суд встал на сторону декларантов,— в материале “Ъ”.