Следующий участник процесса о взятках при строительстве «Крестов» дождался рассмотрения

В Колпинский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко, обвиняемого в получении почти 400 млн рублей взятки от руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова — основного субподрядчика при строительстве следственного изолятора «Кресты».

По версии следствия, Сергей Мойсеенко через посредника Виктора Кудрина — бывшего гендиректора ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) получил от руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова взятку в размере 388,5 млн рублей за общее покровительство компаниям: отсутствие вопросов при принятии работ, выплату крупных авансов в начале каждого года и подписание дополнительных соглашений без задержек. Взятки, по версии следствия, Сергей Мойсеенко получал с августа 2009 по март 2010 года. ГСК выступала генподрядчиком, а «Петроинвест» — основным субподрядчиком при строительстве СИЗО. Адвокат Сергея Мойсеенко Ян Стецкевич заявил “Ъ”, что его подзащитный своей вины не признает. К производству уголовное дело пока не принято.

Дело в отношении Руслана Хамхокова Колпинский районный суд рассмотрел весной этого года в особом порядке. За передачу взяток Сергею Мойсеенко его приговорили к пяти годам условно с таким же испытательным сроком. В приговоре указано, что он передавал взятки «в размере не менее 10 процентов от каждого перечисления денежных средств, поступающих на расчетные счета ОАО “ГСК”». В судебном решении говорится, что инициатором передачи денег был именно Сергей Мойсеенко.

Сам Руслан Хамхоков заключил досудебное соглашение. В частности, он дал показания против бывшего заместителя директора ФСИН Николая Баринова. Летом Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга назначил ему 3,5 года колонии строгого режима и штраф в 950 тыс. рублей за получение взятки в размере 44,1 млн рублей, несмотря на то, что прокуратура просила для него меньшего наказания, а Николай Баринов вину признал и сотрудничал со следствием. Дело в отношении Виктора Кудрина в суд пока не передано — ему предъявлено обвинение в растрате 56 млн рублей, выделенных ГСК на строительство нового СИЗО.

Неделю назад Верховный суд вернул на новое рассмотрение в Ленинградский областной суд другое уголовное дело в отношении Сергея Мойсеенко и предпринимателя Игоря Захарова: летом коллегия присяжных признала их невиновными в убийстве одного из кураторов строительства СИЗО «Кресты» Николая Чернова. ВС посчитал, что приговор на основании вердикта присяжных был вынесен с нарушениями. По версии следствия, Сергей Мойсеенко подстрекал петербургского предпринимателя Сабира Садыкова к убийству Николая Чернова, курирующего строительство следственного изолятора. Сабир Садыков, по версии следствия, узнал, что Николай Чернов собирает документы о различных ошибках, недочетах и хищениях при строительстве нового следственного изолятора «Кресты». Об этом предприниматель проинформировал Сергея Мойсеенко, после чего они якобы решили его устранить. Затем Сабир Садыков, по версии следствия, обратился к предпринимателю Игорю Захарову с просьбой достать оружие, после чего и убил Николая Чернова.

Марина Царева