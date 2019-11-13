13 ноября, среда
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В территориях, где дайствуют природные пожары, введен режим ЧС

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На Кубани горят леса

Общая площадь лесных пожаров в крае составляет свыше 17 га

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Вторую неделю жители ряда районов Краснодарского края задыхаются от дыма лесных пожаров. Горит преимущественно лиственная подстилка. По состоянию на утро среды, 13 ноября, в лесах региона продолжают действовать восемь пожаров. Шесть из них локализованы. Площадь кромки горения составляет 17,7 га.

Основная охваченная лесными пожарами территория находится в границах Афипского лесничества в Северском районе края. В частности, в непосредственной близости от очагов возгорания находятся поселок Планческая щель и станица Ставропольская. Лесная подстилка горит также на территории Небугского лесничества (Туапсинское лесничество), Шаумянского лесничества (Пшишское лесничество) и Соленовского лесничества (Мостовское лесничество). К тушению пожаров в регионе привлечено более 1 тыс. человек.

В прокуратуре Северского района организовали проверку по данному факту. Основной предварительной причиной возгораний называют человеческий фактор. В настоящее время уже задержаны два человека в Северском районе и двое — в Мостовском районе.

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