На Кубани горят леса

Вторую неделю жители ряда районов Краснодарского края задыхаются от дыма лесных пожаров. Горит преимущественно лиственная подстилка. По состоянию на утро среды, 13 ноября, в лесах региона продолжают действовать восемь пожаров. Шесть из них локализованы. Площадь кромки горения составляет 17,7 га.

Основная охваченная лесными пожарами территория находится в границах Афипского лесничества в Северском районе края. В частности, в непосредственной близости от очагов возгорания находятся поселок Планческая щель и станица Ставропольская. Лесная подстилка горит также на территории Небугского лесничества (Туапсинское лесничество), Шаумянского лесничества (Пшишское лесничество) и Соленовского лесничества (Мостовское лесничество). К тушению пожаров в регионе привлечено более 1 тыс. человек.

В прокуратуре Северского района организовали проверку по данному факту. Основной предварительной причиной возгораний называют человеческий фактор. В настоящее время уже задержаны два человека в Северском районе и двое — в Мостовском районе.